У Китаї розповіли, якою буде монетарна політика країни у 2022 році

У наступному році в Китаї буде впроваджена програма під назвою "Загальне процвітання". Вона передбачає скорочення розриву між багатим та бідним класом та, ймовірно, зниження кредитних ставок.

Монетарна політика Китаю

Президент Independent Strategy Девід Роше розповідає, що для впровадження Піднебесною програми "Загального процвітання" уряд, ймовірно, ще знизить кредитні ставки, надасть банківській системі кошти для позик малому та середньому бізнесу і гарантує, що проблемні девелопери завершать свої проєкти.

Читайте Держкомпанії з Китаю "чистими" заробили понад 270 мільярдів доларів: що радить регулятор

Я очікую, що ми побачимо набагато більше таких заходів, бо економічні показники погані, а це погано для компартії,

– прогнозує експерт.

Що таке програма "Загальне процвітання" "Загальне процвітання" – це програма китайської влади, що має зменшити розрив між багатими й бідними, який значно виріс за останні кілька років.

Ризик стагфляції економіки Китаю

, що у грудні цьогоріч Пекін вже знизив ставки за кредитами. Так річна ставка (Loan Prime Rate, LPR) знизилась на 5 базисних пунктів до 3,80%, а п'ятирічна ставка залишилася на позначці 4,65%. Більше про це розповідали тут.

Рішення Китаю впроваджувати локдаун у містах та портах, де було виявлено випадки зараження коронавірусом, може дестабілізувати весь ланцюг поставок. Це вдарить по попиту, пропозиції та довірі споживачів, вважає Роше.

Зверніть увагу Деякі товари подорожчають на 10% через логістичну кризу, – ООН

Експерт пояснює, що якщо товари стають надто дорогими, споживачі купуватимуть менше. Це означатиме менші доходи продавців, що змусить їх скорочувати витрати.

Порушення попиту та пропозиції – це насправді дві сторони однієї монети,

– розповідає Президент Independent Strategy.

За його словами, потрясіння зі сторони пропозиції за своєю природою стагфляційні, адже вони спричиняють падіння попиту та виробництва, але водночас і зростання цін.

Головне питання, на думку експерта, це масштаб цих потрясінь та реакція на них центробанків. А від їхнього впливу на ринкові очікування залежить, чи переросте цей стагфляційний шок у стагфляційну макроекономічну ситуацію.

, що про ризики стагфляції експерти заговорили ще на початку листопада 2021 року. Оскільки діяльність фабрик скорочувалась, а відповідно відбувався застій виробництва. Разом з цим ціни продовжують рости.

Більше про це В Китаї може початись стагфляція: чому у цьому переконані економісти й чим це небезпечно

Що таке стагфляція Стагфляція – це стан економіки, при якому вона переживає стагнацію виробництва і високі темпи інфляції одночасно. Цей феномен було вперше описано у 1970-ті роки, коли нафтова криза спричинила довгий період високих цін та падіння росту ВВП.

Економіка Китаю у 2021 році: що варто знати