Задекларовано перший мільярд: Гетманцев розповів про результати податкової амністії

Від початку дії податкової амністії українці загалом задекларували більш як мільярд гривень. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев

Результати податкової амністії

За майже чотири місяці дії програми, станом на 21 грудня 2021 року, українці загалом задекларували 1,07 мільярди гривень .

. До бюджету надійшло понад 51 мільйон гривень.

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Динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів. Збір до бюджету – понад 51 мільйони гривень,

– зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що станом на 3 грудня було задекларовано лише 250 мільйонів гривень, а до бюджету надійшло 10,4 мільйона гривень. Так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії станом на 21 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.