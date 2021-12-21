Результати податкової амністії
- За майже чотири місяці дії програми, станом на 21 грудня 2021 року, українці загалом задекларували 1,07 мільярди гривень.
- До бюджету надійшло понад 51 мільйон гривень.
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Динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів. Збір до бюджету – понад 51 мільйони гривень,
– зазначив Гетманцев.
Результати податкової амністії станом на 21 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева
Що потрібно знати про податкову амністію
Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:
- звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;
- потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;
- останній крок – відправити декларацію до Податкової.
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