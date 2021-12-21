Результати податкової амністії

За майже чотири місяці дії програми, станом на 21 грудня 2021 року, українці загалом задекларували 1,07 мільярди гривень .

. До бюджету надійшло понад 51 мільйон гривень.

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Динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів. Збір до бюджету – понад 51 мільйони гривень,

– зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, що станом на 3 грудня було задекларовано лише 250 мільйонів гривень, а до бюджету надійшло 10,4 мільйона гривень. Так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії станом на 21 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Важливо! Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.

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