Результати податкової амністії

  • За майже чотири місяці дії програми, станом на 21 грудня 2021 року, українці загалом задекларували 1,07 мільярди гривень.
  • До бюджету надійшло понад 51 мільйон гривень.

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Динаміка стрімко зростає, за останні 2 тижні маємо +327% зростання амністованих активів. Збір до бюджету – понад 51 мільйони гривень,
– зазначив Гетманцев.

результати податкової амністії: скільки надійшло до бюджету

Результати податкової амністії станом на 21 грудня / Інфографіка з телеграму Данила Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

  • звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;
  • потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;
  • останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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