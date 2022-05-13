До списку ввійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень. Про це повідомили в японському міністерстві економіки.

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Обмеження також застосовуються до обладнання для виробництва:

органічних світлодіодів,

мікроелектромеханічних систем

водневого палива,

вакуумних помп,

охолоджувальне обладнання та його компонент, полімерів.

Окрім цього, у переліку – каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного керування для верстатів.

Заборона уже схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня,

– вказали у Мінекономіки Японії.

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Інші санкції Японії проти Росії

Японія вже ввела низку санкцій проти Росії. Нещодавно під обмеження потрапила 141 особа – наближені до Путіна олігархи та проросійські бойовики.

Японський уряд також заморозив активи президента країни-агресора.

Держава також погодилася на нафтове ембарго. Спочатку влада стверджувала, що не може це зробити так швидко, як планує Європейський Союз, але після зустрічі "Великої сімки" Японія таки вирішила піти на зустріч.

Окрім цього, запровадила санкції щодо російського "Сбербанку" та найбільшого приватного – "Альфа-банку".

Водночас японським приватним особам і компаніям інвестувати в Росію, якщо це дасть їм частку в 10% і більше відсотків.

Під заборону потрапили і позики з терміном погашення в понад 1 рік.

На Росію потрібно тиснути далі

Андрій Єрмак заявив, що потрібно зробити так, аби фінансова система Росії не впоралася з тягарем санкцій, щоб російська промисловість не мала технічних можливостей, технологій і матеріалів для виробництва знарядь війни. Тому обмежувальні заходи мають бути довгостроковими.

Глава ОП пригадав про План дій щодо посилення санкцій проти Росії, які розробила група Єрмака – Макфола. Там мовиться про:

повне ембарго на російські енергоносії, адже це основне джерело фінансування воєнної машини Москви;

розширення транспортних та страхових санкцій;

відключення всіх російських фінансових установ від світової системи.

Дуже важливим є визнання Росії державою – спонсором тероризму та виключення її з FATF, розширення персональних санкцій проти переважної більшості російських чиновників, олігархів і пропагандистів. Потрібні й подальші санкції проти державних підприємств Росії,

– додав посадовець.

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