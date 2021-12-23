На засіданні уряду 23 грудня підтримали відповідну постанову.

До теми Російські санкційні товари хотіли незаконно ввезти з Білорусі в Україну

Відповідь Росії

Торговельні заходи України є відповіддю російське ембарго для українських товарів, яке наклали у 2016 році.

Лише у 2021 році Росія двічі розширювала перелік заборонених до ввезення з України товарів.

Що таке ембарго? Термін означає певні торговельно-економічні обмеження. Наприклад, це може бути заборона однієї держави на ввезення з іншої чи інших держав низки товарів. Обмеження можуть стосуватись імпорту золота, іноземної чи власної валюти, зброї тощо.

Які російські товари заборонені

Україна щороку продовжує ембарго та поступово розширює список російських товарів, які не можна ввозити. З липня 2019 року до переліку потрапив цемент, мінеральні добрива, корми для тварин, сірники, шпалери, продукція легкої промисловості,

Інші заборонені товари:

м'ясо,

риба,

шоколад,

кава,

печиво,

цукерки,

ліки,

одяг.

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