Заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжили
Джерело:24 канал
Національна комісія продовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Обмеження діятимуть до 1 листопада 2021 року.
Відповідне рішення під час засідання 29 вересня прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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Україна продовжила заборону на електроенергію з Росії та Білорусі
Доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, зменшили до 0 мегават.
Фактично це означає, що Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Обмеження діятимуть до 1 листопада.
Нагадаємо, у травні комісія заборонила імпортувати ресурс із вказаних країн до 1 жовтня.
Енергетичне співтовариство: що про нього відомо
- Це міжнародна організація, створена для розширення енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи.
- Окрім Євросоюзу, її сторонами є Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Македонія, Молдова, Україна, Чорногорія, Сербія та Грузія.
- Водночас будь-яка країна ЄС має право на отримання статусу спостерігача.