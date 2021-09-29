Відповідне рішення під час засідання 29 вересня прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Україна продовжила заборону на електроенергію з Росії та Білорусі

Доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, зменшили до 0 мегават.

Фактично це означає, що Україна заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Обмеження діятимуть до 1 листопада.

Нагадаємо, у травні комісія заборонила імпортувати ресурс із вказаних країн до 1 жовтня.

Енергетичне співтовариство: що про нього відомо