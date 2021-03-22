Діти, держава чи самі пенсіонери: хто повинен забезпечувати українців у старості

Згідно з соціологічним опитуванням менше ніж 20% українців вважають себе відповідальними за забезпечення власної старості й перекладають відповідальність на державу. Детальніше про опитування читайте у матеріалі Економіки 24.

Думки українців

Хто відповідальний за забезпечення пенсіонерів

Найчастіше основну відповідальність за забезпечення життя населення у старості українці покладають на:

68,5% – державу та уряд,

18,8% – на себе самих,

5,2% – своїх дітей,

4,2% – не можуть визначитись з відповіддю,

3,3% – працедавців в яких працювали.

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Важливо! Сподівання на державу та уряд серед опитаних українців знижувались мірою зростання доходів та освіти. Натомість мірою зростання віку опитаних – покладання відповідальності на уряд зростало.

41,7% українців відмовилися б від можливості не платити значну частину ЄСВ, щоб заощаджувати ці кошти самостійно чи витратити на поточні потреби. Так, нині українці сплачують із зарплатні податки на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам (близько 20% зарплати).

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Інфографіка центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна"

Рівень доходів

Опитування згідно з очікуваннями українців стосовно рівня доходів у старості:

52,2% – очікує на значне скорочення доходів у старості,

34,2% – зазначили, що очікують на скорочення доходів більш як у тричі.

Інфографіка центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна"

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Пенсія у спадок

Нинішня пенсійна система не передбачає передання пенсії у спадок. Тож, якщо українець помре до виходу на пенсію, а до цього сплачував близько 20% податку з зарплатні, то невикористані пенсійні внески не повернуться родичам померлого.

Чому нині пенсія не передається у спадок

Оскільки внески не належать пенсіонеру, то й він не може передати їх у спадок своїм родичам, навіть якщо протягом усього життя сплачував податок та не встиг вийти на пенсію.

Альтернативна система накопичень

Існує й інша система пенсійних накопичень. Згідно з якою українці накопичуватимуть внески на власному рахунку і тоді можуть їх передавати у спадок.

Думки українців з приводу двох пенсійних систем

46,5% – вважають пенсійну систему, в якій накопичені кошти можна передати у спадок, попри ризик того, що накопичень може не вистачити на всю старість більш справедливою.

37,7% – згодні на нинішню пенсійну систему, коли держава гарантує невелику, але довічну пенсію

Як проводилось опитування

Накопичених грошей може не вистачити на всю старість і тоді доведеться жити на мінімальну допомогу з бідності.

Опитування провели з 6 по 8 лютого 2021 року методом телефонного інтерв'ю. Серед опитаних були особи 18 років й старше. Статистична похибка вибірки (з урахуванням дизайн-ефекту) не перевищує 2,4% для показників.