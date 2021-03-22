Діти, держава чи самі пенсіонери: хто повинен забезпечувати українців у старості
Згідно з соціологічним опитуванням менше ніж 20% українців вважають себе відповідальними за забезпечення власної старості й перекладають відповідальність на державу. Детальніше про опитування читайте у матеріалі Економіки 24.
Думки українців
Хто відповідальний за забезпечення пенсіонерів
Найчастіше основну відповідальність за забезпечення життя населення у старості українці покладають на:
- 68,5% – державу та уряд,
- 18,8% – на себе самих,
- 5,2% – своїх дітей,
- 4,2% – не можуть визначитись з відповіддю,
- 3,3% – працедавців в яких працювали.
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Важливо! Сподівання на державу та уряд серед опитаних українців знижувались мірою зростання доходів та освіти. Натомість мірою зростання віку опитаних – покладання відповідальності на уряд зростало.
Інфографіка центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна"
Рівень доходів
Опитування згідно з очікуваннями українців стосовно рівня доходів у старості:
- 52,2% – очікує на значне скорочення доходів у старості,
- 34,2% – зазначили, що очікують на скорочення доходів більш як у тричі.
Інфографіка центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна"
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Пенсія у спадок
Нинішня пенсійна система не передбачає передання пенсії у спадок. Тож, якщо українець помре до виходу на пенсію, а до цього сплачував близько 20% податку з зарплатні, то невикористані пенсійні внески не повернуться родичам померлого.
Чому нині пенсія не передається у спадок
Оскільки внески не належать пенсіонеру, то й він не може передати їх у спадок своїм родичам, навіть якщо протягом усього життя сплачував податок та не встиг вийти на пенсію.
Альтернативна система накопичень
Існує й інша система пенсійних накопичень. Згідно з якою українці накопичуватимуть внески на власному рахунку і тоді можуть їх передавати у спадок.
Думки українців з приводу двох пенсійних систем
- 46,5% – вважають пенсійну систему, в якій накопичені кошти можна передати у спадок, попри ризик того, що накопичень може не вистачити на всю старість більш справедливою.
- 37,7% – згодні на нинішню пенсійну систему, коли держава гарантує невелику, але довічну пенсію
Як проводилось опитування
Опитування провели з 6 по 8 лютого 2021 року методом телефонного інтерв'ю. Серед опитаних були особи 18 років й старше. Статистична похибка вибірки (з урахуванням дизайн-ефекту) не перевищує 2,4% для показників.
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