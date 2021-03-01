Забезпечена старість: 5 аргументів чому варто почати відкладати кошти вже зараз

Українці звикли, що їх пенсії залежать від держави, проте у багатьох країнах світу діє практика, коли громадяни самі піклуються про пенсійні заощадження. Тож якщо ви досі вагаєтесь чи варто почати відкладати кошти на окремий рахунок вже зараз, то пропонуємо вам 5 аргументів, чому слід відкрити пенсійний рахунок вже зараз.

1. Пенсійний фонд не зможе забезпечити всіх

Бюджет державного пенсійного фонду на пряму залежить від Єдиного соціального внеску, який відраховується з зарплатні кожного українця, що працює. Оскільки Україна входить в п'ятірку країн світу за показником темпів скорочення населення, тому ситуація з наповнюванням бюджету фонду буде з часом лише погіршуватись.

Цікаво Фінансові цілі на майбутнє: як правильно їх формувати та наростити фінансову подушку

Нинішнє співвідношення працюючого українця та пенсіонера показує, що державна пенсія навряд чи коли-небудь буде гідною, адже у держави просто немає грошей. Так в майбутньому вірогідна тенденція, коли один працюючий буде "утримувати" одразу двох пенсіонерів.

Звичайно, досить можлива ситуація, що в Україні станеться вибухове зростання економіки, завдяки чому уряд зможе зібрати більше податків та наповнити Пенсійний фонд. Проте, це лише припущення, а нині реальна ситуація у країні зовсім інша. Тож почати відкладати самостійно заощадження на власну старість буде досить непоганим виходом.

2. Ми вже й так втратили багато часу

У більшості розвинених країнах діє негласне правило: накопичення потрібно починати з першої ж зарплати. Так молоді люди починають відкладати зазвичай в середньому від 5 до 10% з кожної отриманої заробітної платні.

Природно, чим раніше людина починає накопичувати, тим вища надбавка до офіційної пенсії, на яку вона може розраховувати в майбутньому. У цьому сенсі навіть 30 річні українці, у яких і досі немає накопичень, уже втратили дуже багато часу і грошей. До того ж варто не забувати про відсотки, що будуть зростати на вашому рахунку, доки ви будете відкладати.

Проте, якщо ви ще досі не почали відкладати через те, що не можете собі дозволити переводити значні суми на пенсійний рахунок, то дарма. Адже, навіть якщо у вас є можливість відкласти невелику суму у розмірі 100 гривень, то не потрібно сумніватись, бо до моменту виходу на пенсію ці гроші вже стануть відчутною підтримкою, завдяки відсоткам.

3. Найкраща довгострокова інвестиція

Недержавні пенсійні фонди працюють в Україні з 2003 року: цей ринок пережив дві тотальних кризи в українській економіці: з 2008 по 2009 рік та з 2014 по 2015 рік. В результаті чого деякі НПФ розгубили свої активи, але далеко не всі.

Проте досить багато фондів змогли з мінімальними втратами пройти цей період. Варто зауважити, що успіх фонду залежить від керуючої компанії, яка розподіляє ресурси учасників у різні інвестиційні інструменти. Але все ж таки головна запорука успіху – диверсифікація: відповідно до закону "Про недержавне пенсійне забезпечення", накопичення клієнтів НПФ повинні бути розподілені між різними напрямками інвестицій.

Що таке диверсифікація ризиків Диверсифікацією ризиків – це коли ваші гроші не обмежуються в одному інструменті та не залежать від нього, ризик втрати істотно знижується. Вагомим бонусом є те, що ви можете щодня відстежувати, де розміщені ваші кошти, що неможливо в банках і страхових компаніях.

4. НПФ доступний кожному

Для того, щоб відкрити пенсійний рахунок вам лише потрібен:

паспорт,

ідентифікаційний код та

бажання накопичувати.

Варто зауважити, що ніяких зобов'язань щодо обсягу та періодичності відрахувань немає. Тобто кожен вкладник визначає комфортну для нього суму й частоту поповнення свого пенсійного рахунку. Ніяких графіків і штрафів не існує в принципі.

На що варто звернути увагу

На українському ринку працює близько 63 НПФ. Тож українцям є не лише з чого вибрати, але й постає питання кому саме довіритись та на що звернути увагу в першу чергу.

Головна порада щодо критеріїв вибору – кінцевий бенефіціар, люди, яким належить цей фонд. НПФ – це завжди про довгострокові накопичення, важливо усвідомлювати, кому ви довіряєте свої гроші.

щодо критеріїв вибору – кінцевий бенефіціар, люди, яким належить цей фонд. НПФ – це завжди про довгострокові накопичення, важливо усвідомлювати, кому ви довіряєте свої гроші. Обов'язково перевірити прибутковість фонду. Не всі фонди в Україні прибуткові, важливо оцінити цей показник і переконатися, що прибутковість перевищує інфляцію, причому бажано бачити дані за термін тривалість близько 5 років.

прибутковість фонду. Не всі фонди в Україні прибуткові, важливо оцінити цей показник і переконатися, що прибутковість перевищує інфляцію, причому бажано бачити дані за термін тривалість близько 5 років. Важливо звернути увагу на можливість у будь-який момент перевести свої пенсійні накопичення з одного фонду до іншого. І пам'ятати, що закон у цьому вас ніяк не обмежує.

5. Накопичення – синонім щастя та впевненості

, що такі "альтернативні" накопичення можна передавати у спадок, на відміну від державної пенсії.

Один із законів психології каже, що людина відчуває себе набагато впевненішою, якщо знає, що у неї є грошові запаси. Оскільки, тоді ми не боїмося завтрашнього дня та старості. Ти розумієш – в тебе є власна фінансова "подушка безпеки", а отже будеш почувати себе фінансово незалежним та щасливим.

Звичайно, НПФ не є панацеєю від бідності, але це однозначно рух у правильному напрямку. Адже за такою системою забезпечує собі комфортну старість більшість громадян країн світу.

Як відкладають до пенсійних фондів: приклад США

Для видання Галицький кореспондент українка Ірина Турко, яка тривалий час вже живе у США, розповіла, що американці починають думати про забезпечену старість ще з молоду. Зазвичай починаючи з 23 – 25 років, дехто буває пізніше, проте про заощадження думає кожен. Як приклад франківчанка приводить Пенсійний фонд 401k (401k – це вид пенсійного фонду, який надає роботодавець або компанія, в якій працює працівник).

Дехто це робить самостійно й автоматично з кожної зарплати відкладає якийсь відсоток, комусь пропонують це на роботі,

– каже українка.

Проте, пані Ірина, ще не встигала почати відкладати заощадження для власного пенсійного фонду. Українка планувала почати робити це з 2020 року, проте на заваді їй стала пандемія COVID-19 та нестабільна ситуація у США, у зв'язку з короно кризою.

Розмір пенсії

За словами франківчанки, податки у США шалені, так з кожного чека знімається відсоток у Пенсійний фонд. Проте, самі пенсії американці отримають досить не великі, адже вони на пряму залежать від стажу і суми, яку вони колись заробляли.

Пенсія залежить від того, де ви працювали. Правоохоронці, військові, працівники метро, залізничних станцій отримують дуже хороші виплати, хоча зарплати у них невисокі,

– зауважує пані Ірина.

Варто додати, що у США для літніх людей є ряд пільг. До прикладу, після 65 років держава дає жителям країни безкоштовну медичну страховку та бенефіти на житло (тобто коли пенсіонери, яким більше ніж 65 років, винаймають квартиру, то ніхто не має права підвищити їм орендну плату).