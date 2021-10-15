Дослідження провели аналітики Picodi. Порахували, що середньостатистичний українець, аби купити новий iPhone 13 Pro, має працювати 69,9 дня. Однак за умови, що відкладатиме всі зароблені гроші.

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Порівнюючи з індексом 2020 року, цей результат покращився на 17,1 дня. Результат поступово ставав кращим ще від 2018 року.

Для розрахунків використали офіційні ціни на iPhone 13 Pro з пам'яттю 128 GB та середню зарплату без податків. Інформацію взяли із Держстату. Ціна телефону в базовій комплектації становить 37 499 гривень, а середньомісячна заробітна плата – 13 997 гривень або 11 268 гривень після сплати податків.

Місячну зарплату поділили на середню кількість робочих днів у місяці або тижні.



Індекс Iphone 2021 / Фото Picodi