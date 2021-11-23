За рік українські банки збільшили прибуток майже у півтора раза

23 листопада 2021 , 13:47
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Джерело:

Національний банк України

За період з січня по жовтень 2021 року прибуток українських банків зріс на майже 47% проти аналогічного періоду торік. Він склав понад 58 мільярдів гривень.

Прибуток українських банків

  • За перших 10 місяців 2021 року українські банки спромоглись заробити 58,4 мільярда гривень чистого прибутку.
  • У 2020 році сума була на рівні 39,8 мільярда гривень. Тож за рік він зріс на 46,5%.  

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Цікаво! За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим був державний "Прибатбанк". Детальніше зі збитками та прибутками банків за цей період можна ознайомитись тут

Скільки банки заробили у жовтня 2021 року 

За результатами жовтня банки заробили 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Нагадаємо, що у жовтні 2020 року він складав 2,2 мільярда гривень. 

Доходи та витрати українських банків

  • За 10 місяців 2021 року доходи зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень.
  • Що стосується витрат, то вони за аналогічний проміжок часу зменшилися на 6% до 159,4 мільярда гривень.

Як рахували в НБУ

Регулятор аналізував прибуток платоспроможних українських банків за період з січня по жовтень 2021 року після сплати податку. Щоб порівняти, як зріс прибуток у річному вимірі, у НБУ порівняли дані за поточний рік з аналогічним періодом торік, також після сплати податку. 
Нагадаємо! За січень – вересень 2021 року українські банки заробили найкращий прибуток за останніх 10 років –  51,4 мільярда гривень
Автор: Дар'я Вереньова