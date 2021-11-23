За рік українські банки збільшили прибуток майже у півтора раза
23 листопада 2021 , 13:47Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
За період з січня по жовтень 2021 року прибуток українських банків зріс на майже 47% проти аналогічного періоду торік. Він склав понад 58 мільярдів гривень.
Прибуток українських банків
- За перших 10 місяців 2021 року українські банки спромоглись заробити 58,4 мільярда гривень чистого прибутку.
- У 2020 році сума була на рівні 39,8 мільярда гривень. Тож за рік він зріс на 46,5%.
Читайте Кількість безготівкових операцій зросла в Україні на понад 30%: дані НБУЦікаво! За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим був державний "Прибатбанк". Детальніше зі збитками та прибутками банків за цей період можна ознайомитись тут.
Скільки банки заробили у жовтня 2021 року
За результатами жовтня банки заробили 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Нагадаємо, що у жовтні 2020 року він складав 2,2 мільярда гривень.
Доходи та витрати українських банків
- За 10 місяців 2021 року доходи зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень.
- Що стосується витрат, то вони за аналогічний проміжок часу зменшилися на 6% до 159,4 мільярда гривень.