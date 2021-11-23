За рік українські банки збільшили прибуток майже у півтора раза

За період з січня по жовтень 2021 року прибуток українських банків зріс на майже 47% проти аналогічного періоду торік. Він склав понад 58 мільярдів гривень.

Прибуток українських банків

За перших 10 місяців 2021 року українські банки спромоглись заробити 58,4 мільярда гривень чистого прибутку.

У 2020 році сума була на рівні 39,8 мільярда гривень. Тож за рік він зріс на 46,5%.

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Скільки банки заробили у жовтня 2021 року

За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим був державний "Прибатбанк". Детальніше зі збитками та прибутками банків за цей період можна ознайомитись тут

За результатами жовтня банки заробили 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Нагадаємо, що у жовтні 2020 року він складав 2,2 мільярда гривень.

Доходи та витрати українських банків

За 10 місяців 2021 року доходи зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень.

зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень. Що стосується витрат, то вони за аналогічний проміжок часу зменшилися на 6% до 159,4 мільярда гривень.

Як рахували в НБУ Регулятор аналізував прибуток платоспроможних українських банків за період з січня по жовтень 2021 року після сплати податку. Щоб порівняти, як зріс прибуток у річному вимірі, у НБУ порівняли дані за поточний рік з аналогічним періодом торік, також після сплати податку.