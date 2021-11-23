Прибуток українських банків

За перших 10 місяців 2021 року українські банки спромоглись заробити 58,4 мільярда гривень чистого прибутку.

У 2020 році сума була на рівні 39,8 мільярда гривень. Тож за рік він зріс на 46,5%.

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Цікаво! За результатами першого півріччя 2021 року найприбутковішим був державний "Прибатбанк". Детальніше зі збитками та прибутками банків за цей період можна ознайомитись тут.

Скільки банки заробили у жовтня 2021 року

За результатами жовтня банки заробили 6,9 мільярда гривень чистого прибутку. Нагадаємо, що у жовтні 2020 року він складав 2,2 мільярда гривень.

Доходи та витрати українських банків

За 10 місяців 2021 року доходи зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень.

зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 мільярда гривень. Що стосується витрат, то вони за аналогічний проміжок часу зменшилися на 6% до 159,4 мільярда гривень.

Як рахували в НБУ Регулятор аналізував прибуток платоспроможних українських банків за період з січня по жовтень 2021 року після сплати податку. Щоб порівняти, як зріс прибуток у річному вимірі, у НБУ порівняли дані за поточний рік з аналогічним періодом торік, також після сплати податку.

Нагадаємо! За січень – вересень 2021 року українські банки заробили найкращий прибуток за останніх 10 років – 51,4 мільярда гривень.