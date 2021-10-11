У серпні 2020 рок українці заплатили за комунальні послуги 8,1 мільярда гривень. Натомість цього ж місяця 2021 сума сягнула 11,8 мільярда.
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Скільки платили українці
Максимальні нарахування були взимку. У грудні за "комуналку" нарахували 28 мільярдів, у січні – 30,8 мільярда, у лютому – 27,3 мільярда.
У зимовий період люди заплатили 20,3 мільярда, 23,9 та 24,9 відповідно.
Скільки українці віддали за "комуналку" протягом року / Фото Держстату
Які зараз ціни на комуналку
- З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії знижена для 80% побутових споживачів. Вона становить 1,44 гривні за кіловат-годину. Однак це за умови споживання до 250 кіловат-годин. Якщо більше, тоді ціна сягне 1,68 гривні.
- З 1 жовтня "Нафтогаз" ввів новий тарифний план "комфортний сезон", який діятиме до 30 Квітня. Відповідно до нього, ціна на газ становить 7,96 гривні за кубометр. Однак це без вартості розподілу.
- Крім цього, з жовтня в Україні збільшили тарифи на опалення до 40%. Середня ціна 1 гігакалорії тепла розраховується на рівні 2151,77 – 2433,90 гривні за квадратний метр.
- Середня ціна на гарячу воду в Україні становить 109,55 – 122,17 гривні за кубометр. Це залежить від типу будинку.