У серпні 2020 рок українці заплатили за комунальні послуги 8,1 мільярда гривень. Натомість цього ж місяця 2021 сума сягнула 11,8 мільярда.

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Скільки платили українці

Максимальні нарахування були взимку. У грудні за "комуналку" нарахували 28 мільярдів, у січні – 30,8 мільярда, у лютому – 27,3 мільярда.

У зимовий період люди заплатили 20,3 мільярда, 23,9 та 24,9 відповідно.



Скільки українці віддали за "комуналку" протягом року / Фото Держстату

Які зараз ціни на комуналку