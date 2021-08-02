Найбільше авто у липні розмитнили на Закарпатській митниці. Там українську реєстрацію отримали понад 2700 "євроблях".
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Загалом рекордсменами за кількістю розмитнених авто стали одразу 5 областей. Серед них:
- Закарпатська митниця – 2797 автомобілів;
- Київська митниця – 1 539 автомобілів;
- Одеська митниця – 1487 автомобілів;
- Чернівецька митниця – 1455 автомобілів;
- Львівська митниця – 804 автомобілів.
Внаслідок цього до держбюджету України потрапили понад 600 мільйонів гривень.
Що означає пільгове розмитнення
Ще у середині червня в Україні почав діяти пільговий період розмитнення "евроблях". Власники автомобілів з іноземними номерами з 15 червня почали оформляти свій транспортний засіб за відносно невеликі гроші й без сплати штрафу в 170 тисяч гривень.
Через те, що спрощене митне оформлення є тимчасовою процедурою, багато власників "евроблях" поквапилися. Відтак вони заплатили меншу суму податків, зборів та інших обов'язкових платежів.