Найбільше авто у липні розмитнили на Закарпатській митниці. Там українську реєстрацію отримали понад 2700 "євроблях".

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Загалом рекордсменами за кількістю розмитнених авто стали одразу 5 областей. Серед них:

Закарпатська митниця – 2797 автомобілів;

Київська митниця – 1 539 автомобілів;

Одеська митниця – 1487 автомобілів;

Чернівецька митниця – 1455 автомобілів;

Львівська митниця – 804 автомобілів.

Внаслідок цього до держбюджету України потрапили понад 600 мільйонів гривень.

Що означає пільгове розмитнення

Ще у середині червня в Україні почав діяти пільговий період розмитнення "евроблях". Власники автомобілів з іноземними номерами з 15 червня почали оформляти свій транспортний засіб за відносно невеликі гроші й без сплати штрафу в 170 тисяч гривень.

Через те, що спрощене митне оформлення є тимчасовою процедурою, багато власників "евроблях" поквапилися. Відтак вони заплатили меншу суму податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Зверніть увагу! На таке оформлення держава виділила 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій строк продовжили до 8 лютого 2022 року.