За перші чотири дні війни обсяги грошей українців у банках зросли: дані НБУ
Джерело:Національний банк України
Протягом перших чотирьох днів війни обсяги коштів фізичних осіб на рахунках у банках зростали, гідно з даними Нацбанку. Це відбулось в наслідок надходження заробітних плат.
Голова Нацбанку розповів, що за період з 24 по 28 лютого обсяг коштів населення на рахунках найбільших банків зріс, зокрема через надходження заробітних плат. "Стримує відплив депозитів доступність безготівкових операцій та обмежена робота банків у низці регіонів", – поділився він.
Зверніть увагу Зняти готівку з картки тепер можна у будь-якій мережі магазину чи на АЗС.
Банки можуть забезпечити всі розрахунки українців
Шевченко підкреслив, що нині банки мають достатньо високоліквідних ресурсів для того, аби забезпечувати всі розрахунки своїх клієнтів навіть у поточних умовах. У разі потреби Нацбанк готовий надавати банкам кредити рефінансування, зокрема бланкові (тобто беззаставні) терміном до 1 року.
Національний банк також за потреби здійснює підкріплення банків готівкою без обмежень", — додав Шевченко.
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