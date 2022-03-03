Голова Нацбанку розповів, що за період з 24 по 28 лютого обсяг коштів населення на рахунках найбільших банків зріс, зокрема через надходження заробітних плат. "Стримує відплив депозитів доступність безготівкових операцій та обмежена робота банків у низці регіонів", – поділився він.

Зверніть увагу Зняти готівку з картки тепер можна у будь-якій мережі магазину чи на АЗС.

Банки можуть забезпечити всі розрахунки українців

Шевченко підкреслив, що нині банки мають достатньо високоліквідних ресурсів для того, аби забезпечувати всі розрахунки своїх клієнтів навіть у поточних умовах. У разі потреби Нацбанк готовий надавати банкам кредити рефінансування, зокрема бланкові (тобто беззаставні) терміном до 1 року.

Національний банк також за потреби здійснює підкріплення банків готівкою без обмежень", — додав Шевченко.

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