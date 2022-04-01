Уряд виконує свої зобов'язання перед українцями. За останні 3 місяці з держбюджету виділили 78 мільярдів гривень на соціальні виплати населенню.

Про те, скільки грошей виділити на соцвиплати, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Це відбулося на засідання Кабінету Міністрів 1 квітня.

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За останні 3 місяці держава профінансувала соцвиплат на 78 мільярдів гривень. Держава виконує всі зобов'язання,

– сказав Шмигаль.

Він наголосив, що виплати сім'ям з дітьми, малозабезпечним сім'ям та особам з інвалідністю здійснюються, як і раніше.

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