Однак наразі невідомо, скільки Dogecoin залучили у транзакції. Адже жодна з компаній не розкриває деталей угоди.

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Запуск супутника DOGE-1

Ілон Маск також повідомив про запуск супутника DOGE-1 за криптовалюту на своїй сторінці у твіттері 9 травня.

Це перша криптовалюта та перший мем у космосі,

– написав він.

Варто зазначити, що супутник, який важить близько 40 кілограм, полетить на борту ракети Falcon 9 від SpaceX в 2022 році у межах місії на Місяць.

Зверніть увагу! Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу.

До слова, на її зростання вплинули й висловлювання Ілона Маска протягом останніх декількох місяців.

Проте, днями вона різко впала у ціні після того, як глава SpaceX згадав про неї у гумористичній програмі Saturday Night Live на телеканалі NBC, в якій був запрошеним ведучим.

До трансляції шоу Dogecoin котирувався на криптовалютній біржі Binance на рівні 0,65 долара, після виступу Маска його вартість упала на 28 % - до 0,47 долара.