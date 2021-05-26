За квітень держборг України збільшився на 20 мільярдів

Сукупний державний та гарантований державою борг України за квітень 2021 року збільшився до 2 534,28 мільярда гривень. Зростання за цей місяць становило 20 мільярдів гривень.

У доларовому еквіваленті сукупний держборг України зріс до 91,33 мільярда, збільшившись на 1,16 мільярда.

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У квітні сукупний держборг України зріс

Державний борг збільшився на 23,27 мільярда гривень (1,23 мільярда доларів), а гарантований державою борг зменшився на 3,26 мільярда гривень (70 мільйонів доларів).

Збільшення держборгу відбулось, здебільшого внаслідок розміщення єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів погашенням у 2029 році. Дохідність єврооблігацій встановлена на рівні 6,875%.

Державний борг станом на кінець квітня становив 2 258,04 мільярда гривень (81,37 мільярда доларів):

44,6% складає державний внутрішній борг (ОВДП),

55,4% – державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (19% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (30,2%) та іншого зовнішнього боргу (6,2%).

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021 року зменшилась до 38,9%.

Погашення заборгованості

Протягом квітня 2021 року Мінфін провів 20 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 14,4 мільярда гривень на фінансування держбюджету.

Платежі з погашення державного боргу в січні – квітні 2021 року становили 141,9 мільярда гривень, платежі з обслуговування – 45,7 мільярда гривень.

Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 30 квітня становив 109,3%, при цьому рівень рефінансування ОВДП, номінованих у гривні – 121,3%, а в доларах США – 71,2%.