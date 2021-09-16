За досвідом Ісландії: чи готові українські підприємці до 4-денного робочого тижня

Першими, хто вже запровадив 4-денний робочий тиждень, стала Ісландія. Скорочення вони тестували майже 5 років.

До випробувань залучили понад 2 500 працівників, зокрема дошкільних навчальних закладів, лікарень, соціальних служб та офісних працівників великих компаній. Результати їх дійсно вразили.

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Результати випробувань

Продуктивність праці залишалась незмінною, а у деяких випадках навіть підвищувалась. Тож працюєш менше, а отримуєш навіть більше. За словами психологині Наталії Ремесник, мовиться не тільки про гроші.

Багато людей упродовж робочого тижня через вигоряння, втому не на 100% віддаються роботі. Якщо робочий тиждень скорочується – ефективність збільшується,

– пояснила Ремесник.

Дійсно всі учасники тестового режиму розповіли, що відчували менший стрес і в них суттєво знизився ризик професійного вигорання. Водночас здоров'я, якість життя та ставлення до роботи покращились. Так вони змогли більше часу проводити з родинами та займатись своїми хобі.

. Вже зараз 86% працездатного населення Ісландії або ж вже працює менше годин, або ж поки в процесі отримання права на скорочення свого робочого часу.

Такий експеримент із запровадження 4-денного робочого графіка в країні триватиме 3 роки.

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Чи готова Україна до такої ініціативи

Аби дізнатися, чи готові наші роботодавці до таких змін, аналітики сайту для пошуку роботи в Україні та світі Jooble провели власне дослідження.

"Ми провели опитування серед 345 українських роботодавців. Згідно з опитуванням, 71% з них готові спробувати перейти на 4-дений робочий тиждень", – розповіла директорка по персоналу Оксана Огнева.

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Ті компанії, які не готові переходити у новий режим, кажуть, що це не тільки зменшить їхні доходи, а й зменшить контроль за роботою співробітників. Ба більше, за дослідженнями й самі українці поки не дуже готові відпочивати у вільні від роботи дні.

Що говорять експерти

Фінансовий експерт Олег Пендзин вважає, що Україна не впровадить таку ініціативу, адже в Держбюджеті на такі експерименти немає грошей.