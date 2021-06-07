За динамікою зростання доходів ми випереджаємо росіян, – Фурса

Уряд має амбітні плани щодо збільшення мінімальної зарплати в Україні. Втім, реальних передумов для цього поки немає.
Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він додав, що попри це зростання наших доходів помітно випереджає Росію.
Увага Плани амбітні, передумов немає, – Фурса про зростання мінімальної зарплати
За його словами, для запланованого зростання "мінімалки" все ж можуть бути певні перспективи.
У нас доходи постійно зростають, починаючи з 2016 року. Якщо подивитись на реальну динаміку, ми значно випереджаємо тих самих росіян,
– наголосив Фурса.
Втім, як він зазначив, не можна просто так збільшити мінімальну зарплату майже вдвічі, при тому, що в економіці не відбувається особливих змін. "Це означає просто популізм", – вважає Фурса.Довідка. Зараз мінімальна зарплата в Україні складає 6 тисяч гривень.
"Одна справа, коли ми швидко зростаємо, інша – коли намагаємось випередити всі можливі рівні", – підсумував банкір.
Фурса про підвищення "мінімалки": дивіться відео
Доходи росіян впали
- З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%. Про це повідомили у російському РБК із посиланням на дані Росстату.
- Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%.
- До цього – із 2014 по 2017 рік – реальний показник постійно зменшувався. За ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%.
Доходи українців
- Уряд планує підвищити мінімальну зарплату в Україні. Бюджетна декларація передбачає збільшення мінімалки до 6 700 грн з 2022 року, до 7 176 гривень з 2023 року. На початку 2024 року вона має становити 7 665 гривень.
- За даними Держстату, з березня 2020 по березень 2021 року реальна заробітна плата українців зросла на 9,5%.
- На доходи українців останнім часом вплинув коронавірус. Так, 37,3% наших громадян стверджують, що з початку пандемії в них зменшилася зарплата. Ще 53,6% відповіли, що їхні доходи не змінилися, і 3,3% – що вони зросли. Про це свідчать результати опитування, проведені "Центром Разумкова" з 21 по 26 травня 2021 року.