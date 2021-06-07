За динамікою зростання доходів ми випереджаємо росіян, – Фурса

Уряд має амбітні плани щодо збільшення мінімальної зарплати в Україні. Втім, реальних передумов для цього поки немає.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він додав, що попри це зростання наших доходів помітно випереджає Росію.

Увага Плани амбітні, передумов немає, – Фурса про зростання мінімальної зарплати

За його словами, для запланованого зростання "мінімалки" все ж можуть бути певні перспективи.

У нас доходи постійно зростають, починаючи з 2016 року. Якщо подивитись на реальну динаміку, ми значно випереджаємо тих самих росіян,

– наголосив Фурса.

Втім, як він зазначив, не можна просто так збільшити мінімальну зарплату майже вдвічі, при тому, що в економіці не відбувається особливих змін. "Це означає просто популізм", – вважає Фурса.

Зараз мінімальна зарплата в Україні складає 6 тисяч гривень.

"Одна справа, коли ми швидко зростаємо, інша – коли намагаємось випередити всі можливі рівні", – підсумував банкір.

Фурса про підвищення "мінімалки": дивіться відео

Доходи росіян впали

З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%. Про це повідомили у російському РБК із посиланням на дані Росстату.

Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%.

До цього – із 2014 по 2017 рік – реальний показник постійно зменшувався. За ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%.

Доходи українців