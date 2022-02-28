"За день Росія збідніла вдвічі": наслідки вбивчих санкцій

Міжнародні партнери України вже готують четвертий пакет економічних санкцій проти Росії. Вона стає все більш ізольованою.

У матеріалі 24 каналу розповідаємо, які санкції вже наклали на Росію, та як вони з кожною годиною все більше добивають економіку агресора.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За сьогодні росіяни побіднішали приблизно у 2 рази. Протягом тижня вони умовно побіднішають в три рази. Якщо раніше ВВП у них був 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів доларів. Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи

Обвал рубля

JPMorgan прогнозує, що економіка Росії через санкції впаде на 20% у II кварталі.

Ще в середині лютого росіяни могли купувати та продавати долар за курсом у приблизно 75 рублів за долар. Але вже у понеділок, 28 лютого, курс в обмінниках сягнув майже 200 рублів. Зокрема у банку Тинькофф він був на рівні 192 рублі за долар.

При цьому офіційний курс центральний банк заморозив на рівні 100 рублів за долар. Саме такі цифри можна побачити в обмінниках, але валюти в них вже немає. За словами Олега Гетмана, у росіян паніка – вони будь-яким способом намагаються зняти рублі та конвертувати їх у будь-яку іншу валюту.

Ця ситуація буде погіршуватися, паніка населення вже є, і вона буде наростати. І відповідно вслід за девальвацією почнеться інфляція. Імпортні товари вже подорожчали на 20 – 30%. Інфляція за підсумком року може скласти 50 – 100 %. Все залежить від того, як розвиватиметься ситуація надалі,

– прогнозує експерт.

У Росії відчайдушно намагаються втримати курс рубля:

Ключову ставку (в нас це називається обліковою ставкою) підняли удвічі – до 20%. Центробанк пояснив, що це для блага людей, адже тепер депозити стануть вигіднішими. Але там "забули" додати, що за ключовою ставкою зростуть і ставки на кредити, іпотеки, а ще стане дорожче залучати інвестиції. Щоправда, останній пункт може не хвилювати росіян, адже зараз знайдеться мало інвесторів, готових вкладати гроші в Росію.

(в нас це називається обліковою ставкою) – до 20%. Центробанк пояснив, що це для блага людей, адже тепер депозити стануть вигіднішими. Але там "забули" додати, що за ключовою ставкою зростуть і ставки на кредити, іпотеки, а ще стане дорожче залучати інвестиції. Щоправда, останній пункт може не хвилювати росіян, адже зараз знайдеться мало інвесторів, готових вкладати гроші в Росію. Російські експортери тепер змушені продавати іноземну валюту, яку отримали за свої товари та послуги. Йдеться про 80% виручки.

Але на думку економіста Гетмана, такі кроки лише розженуть інфляцію ще більше. А ніхто не змусить експортерів продавати долар по 100 рублів, коли на чорному ринку він по 200 рублів. Вони просто не заводитимуть виручку в Росію, а триматимуть за кордоном.

Обвал акцій російських компаній

У понеділок обвалився не лише рубль, але й акції російських компаній. І не дивно, адже країни ЄС, США, Канада, Велика Британія та інші країни ввели жорсткі санкції на російські банки та компанії: заморозили їхні активи за кордоном та заборонили будь-які операції з ними.

Відтак торги на Лондонські біржі відкрилися з обвалу та навіть банкрутства деяких російських компаній:

акції російського Сбербанку обвалилися на 75%;

TCS Group (власник банку "Тинькофф") впали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефти" – на 45,5%.

А от Московська біржа взагалі не відкрилася.

Неможливо було її відкрити. Всі просто намагалися б реалізувати всі акції всіх компаній. Для Росії це було б те саме, що крах у 2008 році на американській біржі,

– провів аналогію Олег Гетман.

Заморожені резерви

Частково врятувати ситуацію з курсом рубля могли б допомогти золотовалютні резерви Росії, які налічують 640 мільярдів доларів. Там є представлені євро, долари, фунти стерлінгів, єни тощо. Але і ці активи потрапили під санкції міжнародних партнерів України. Тепер Центробанк не може вийти на ринок і продати долар, щоб стримати курс, тому що долар просто зник із їхнього розпорядження. Там само євро, фунт стерлінгів та деякі інші валюти.

Це, мабуть, найкраще, що було зроблено. Завдяки валютним резервам центральний банк може гасити паніку на валютному ринку. І саме це Росії не дали сьогодні зробити, тому що були заблоковані саме ті частини золотовалютних резервів, які могли цю паніку сьогодні погасити,

– пояснює економіст Олег Гетман.

Відключення від SWIFT

Дуже довго велася боротьба України на дипломатичному фронті щодо відключення Росії від системи SWIFT і врешті це вдалося. Країни ЄС, США, Канада та Японія підтримали цей крок. Зараз ведеться підготовка. Щоправда, для початку можуть відключити не всю Росію, а окремі банки.

У Росії є альтернативна система – СПНФ. Над нею почали працювати ще, коли лунали перші пропозиції про відключення Росії. СПНФ працює за тим же ж принципом, що й SWIFT. Але вона нездатна стати повноцінною альтернативою, оскільки є суто для внутрішнього використання.

Головне завдання SWIFT – це гарантовані безпечні транзакції між всіма країнами світу і всіма банками. І саме це ніяким чином полагодити неможливо,

– пояснює Олег Гетман.

Росія буде змушена відкинутися на десятки років назад та використовувати старі методи для відправки платіжних документів та повідомлень. Вони є повільними та ненадійними.

Що таке SWIFT SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її використовують понад 11 000 фінансових установ у понад 200 країнах і територіях для надсилання безпечних платіжних доручень. Користувачами SWIFT в Росії є понад 300 провідних банків і організацій.

Чого чекати далі

Якщо Росію не зупинять і ці нищівні санкції, то Європа та інші країни світу мають в арсеналі ще кілька козирів. Головний з них – ембарго на російські нафту та газ. Тобто повна заборона на купівлі їх в Росії. А саме ці сировини складають майже 50% ВВП країни.

Цього монстра можна добити лише в один спосіб. Європейські країни і бажано частина азійських країн повинні знайти інші джерела постачання, а вони насправді є,

– переконує економіст.

Європа може закуповувати нафту в Азії, а газ – у США. Нафтове ембарго не лише економічно доб’є Росію, але й позбавить Європу від російського впливу. Нагадаємо, що президент Зеленський у своїх зверненнях активно просить світ вдатися до такого кроку.

І схоже, що світ слухає. Канцлер Німеччини вже заявив, що його країна відмовиться від російського газу. Важливо розуміти, що саме Німеччина є найбільш залежною європейською країною від російських енергоносіїв.

Які санкції наклали на Росію: коротко

Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор;

Санкції на найбільші російські банки;

Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;

Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном;

Заморожені 40% золотовалютних резервів;

Будь-які операції з Центробанком заборонені.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!