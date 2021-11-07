За 9 місяців в Україну інвестували майже 5 мільярдів доларів

Протягом 3 кварталів 2021 року сальдо прямих іноземних інвестицій в Україну становило 4,8 мільярда доларів. Ця цифра більша, ніж минулих років.

Значну частину складають реінвестиції. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами політика, перед новою очільницею Міністерства економіки Юлією Свириденко постали важливі завдання. Зокрема, це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату.

Збільшення інвестицій в Україну

Іноземці поступово збільшують розміри своїх інвестицій в Україну. Шмигаль порівнює, що у 2017 році ця цифра становила 3,7 мільярда доларів, а у 2018 — 4,5 мільярда.

До слова, торік відтік прямих іноземних інвестицій сягнув 868,2 мільйона доларів, а приплив – 5,86 мільярда.

У другому кварталі 2021 року розмір інвестицій в Україну склав майже 1,35 мільярда. Майже всі вони надійшли з країн Європейського Союзу. Наприклад, з Нідерландів – 922,8 мільйона доларів, з Німеччини – 242,9 мільйона.

Зауважимо, що прямі іноземні інвестиції – це закордонні інвестиції, величина яких сягає понад 10% статутного капіталу. Відтак це дозволяє зацікавленій стороні мати право на участь в управлінні підприємством.

Текст з поста Дениса Шмигаля:

За ІІІ квартали 2021 маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки — сальдо ПІІ склало 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 — 4,5 млрд доларів. Значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції. Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки — це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні.