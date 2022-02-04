За 8 років війни бюджет отримав 130 мільярдів військового збору

За 2021 рік до державного бюджету України надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору. За 8 років війни ця сума сягла понад 130 мільярдів в українській валюті.

Про це повідомили у Державній казначейській службі у відповідь на запит State Watch. При цьому надходження військового збору зараховуються не на потребу ЗСУ напряму, а до загального державного бюджету.

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Надходження від військового збору спрямовують у загальний фонд

Надходження військового збору відповідно до Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно бюджетних призначень,

– пояснили у Держказначействі.

Скільки надійшло за минулі роки:

2014 рік (із серпня) – 2,5 мільярда гривень,

2015 рік – 9,2 мільярда гривень,

2016 рік – 11,5 мільярда гривень,

2017 рік – 15,1 мільярда гривень,

2018 рік – 18,7 мільярда гривень,

2019 рік – 22,4 мільярда гривень,

2020 рік – 23,9 мільярда гривень.

Загалом за час існування військового збору до державного бюджету України надійшло 131,9 мільярда в українській валюті.

Нардепам не вдалось створити окремий фонд з надходжень

Зазначимо, що 28 січня у Верховній Раді пропонували створити окремий фонд з надходжень військового збору – задля спрямування коштів на оборону. Проте рішення підтримки не знайшло.

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