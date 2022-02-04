За 8 років війни бюджет отримав 130 мільярдів військового збору
Джерело:State Watch
За 2021 рік до державного бюджету України надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору. За 8 років війни ця сума сягла понад 130 мільярдів в українській валюті.
Про це повідомили у Державній казначейській службі у відповідь на запит State Watch. При цьому надходження військового збору зараховуються не на потребу ЗСУ напряму, а до загального державного бюджету.
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Надходження від військового збору спрямовують у загальний фонд
Надходження військового збору відповідно до Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно бюджетних призначень,
– пояснили у Держказначействі.
Скільки надійшло за минулі роки:
- 2014 рік (із серпня) – 2,5 мільярда гривень,
- 2015 рік – 9,2 мільярда гривень,
- 2016 рік – 11,5 мільярда гривень,
- 2017 рік – 15,1 мільярда гривень,
- 2018 рік – 18,7 мільярда гривень,
- 2019 рік – 22,4 мільярда гривень,
- 2020 рік – 23,9 мільярда гривень.
Загалом за час існування військового збору до державного бюджету України надійшло 131,9 мільярда в українській валюті.
Нардепам не вдалось створити окремий фонд з надходжень
Зазначимо, що 28 січня у Верховній Раді пропонували створити окремий фонд з надходжень військового збору – задля спрямування коштів на оборону. Проте рішення підтримки не знайшло.
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Що таке військовий збір
Це – податок, який ввели в 2014 році. Його мета – фінансувати Збройні сили України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.