За 3 місяці Україна має виплатити держборг на 146 мільярдів гривень

Пікові виплати за державним боргом України припадуть на 2 і 3 квартали 2021 року. Однак і в 1 кварталі віддати доведеться чимало – 146,1 мільярда гривень.

У порівнянні з січнем, Міністерство фінансів України підвищило прогноз виплат на 1 квартал на 7,25 мільярда.

Зверніть увагу Світовий держборг сягнув 97,6% глобального ВВП і росте далі

Скільки грошей Україна має віддати у 2021

За прогнозом уряду, Україна на обслуговування державного боргу та погашення його частини повинна віддати:

146,1 мільярда гривень у січні – березні.

166,47 мільярда у квітні – червні (більше на 0,77 мільярда у порівнянні з попереднім прогнозом).

166,44 мільярда у липні – вересні.

118,46 мільярда у жовтні – грудні.

Загалом у 2021 році виплати за держборгом запланували у 597,47 мільярда гривень. Ще щонайменше 283,86 мільярда доведеться віддати у 2022.



Виплати за державним боргом у 2021 (натисніть на картинку для збільшення) / Дані Мінфіну

Такі цифри можна назвати прийнятними: за даними журналу "Ефективна економіка", якщо зовнішній державний борг країни не перевищує 150% експорту, то хвилюватися нема підстав (у 2018 співвідношення боргу до експорту було 99.8%).