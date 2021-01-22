Національна економічна стратегія-2030 передбачає подвоєння валового внутрішнього продукту України. У Кабінеті Міністрів вважають, до цього вдасться досягти до 2030 року.

Плани уряду щодо зростання ВВП

Про перспективи збільшення ВВП України розповів глава робочої групи з напрацювання стратегії, радник прем'єр-міністра Кирило Криволап, повідомляє 24 канал.

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Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, то ми можемо збільшити ВВП за 10 років десь в три рази,

– зазначив Криволап.

Однак уточнив, що на такому шляху буде багато перепон. Тому реалістичнішим завданням є подвоєння ВВП до 2030 року.

Зверніть увагу! Міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що план Національної економічної стратегії-2030 передбачає підвищення міжнародними агенціями кредитних рейтингів України. До 2024 року рейтинги зростуть на кілька пунктів.

Якими є прогнози щодо ВВП України у 2021 році