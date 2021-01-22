За 10 років ВВП України хочуть подвоїти: Кабмін представив стратегію
Національна економічна стратегія-2030 передбачає подвоєння валового внутрішнього продукту України. У Кабінеті Міністрів вважають, до цього вдасться досягти до 2030 року.
Плани уряду щодо зростання ВВП
Про перспективи збільшення ВВП України розповів глава робочої групи з напрацювання стратегії, радник прем'єр-міністра Кирило Криволап, повідомляє 24 канал.
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Якщо ми реалізуємо всі напрацювання робочої групи в економічній площині, то ми можемо збільшити ВВП за 10 років десь в три рази,
– зазначив Криволап.
Однак уточнив, що на такому шляху буде багато перепон. Тому реалістичнішим завданням є подвоєння ВВП до 2030 року.
Якими є прогнози щодо ВВП України у 2021 році
- Національний банк раніше оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Відповідно до нього, ВВП у 2021 році збільшиться на 4,2%.
- А Міністерстві економіки очікують, що це показник зросте на 4,6%.
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