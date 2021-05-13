Ситуацію щодо кадрових ротацій у "Нафтогазі" глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із послами країн "Великої сімки". Цього ж дня відбулася зустріч із наглядовою радою компанії.

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Пропозиція для наглядової ради "Нафтогазу"

Так, на зустрічі з наглядовою радою "Нафтогазу" за участю міністрів уряду усій наглядовій раді запропонують залишитися працювати. Умова – гарантія конструктивного діалогу з новим головою компанії Вітренком. Такий склад наглядової ради працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Окрім того, 13 травня підписали контракт на 12 місяців з новим головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком. Наступного керівника компанії обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців.

Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Зверніть увагу! Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Припинення повноважень має набрати чинності 14 травня.

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