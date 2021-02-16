YouTube, Netflix та Facebook обкладуть податками: за що українці платитимуть більше
У Раді зареєстрували законопроєкт, через який послуги відомих іноземних компаній можуть подорожчати. Економіка 24 з’ясувала як цей податок вплине на вартість послуг для українців та чи потрібен він взагалі.
Джерело:24 канал
Законопроєкт №2634, який з’явився на сайті Ради ще у 2019 році, наразі розглядають у профільному комітеті. Але, за словами його автора Данила Гетманцева, цьогоріч затягувати із його розглядом не збираються.
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Що передбачає "новий" податок
Іноземні компанії, які пропонують українцям послуги, повинні будуть платити ПДВ з кожної проданої послуги у розмірі 20%.
Найбільше це торкнеться таких технологічних гігантів як Facebook, Google чи Netflix.
Чого це стосується:
- Зображень або текстів, фотографій, електронних книжок та журналів;
- Аудіо, відео, ігор, азартних ігор;
- Доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;
- Доступу до хмарних технологій;
- Постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення та оновлень до нього;
- Послуг з реклами в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.
Netflix та інші послуги іноземних компаній можуть подорожчати
Як приклад – це підписка на Netflix, YouTube Music чи електронний доступ до The New York Times. Крім того, оподатковуватиметься і розміщення реклами у Facebook, Google тощо.
Для чого податок
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначають: державний бюджет недоотримав, оскільки компанії-нерезиденти уникають сплати податків. Проте, зазначимо, існує висока ймовірність, що ПДВ компанії платитимуть не з власних рахунків, а включатимуть у рахунки для українців.
Лише від реклами бюджет отримає додаткових 3 мільярди гривень на рік, за прогнозами авторів законопроєкту.
Чи подорожчають ці послуги
Податок на додану вартість (ПДВ) зазвичай лягає на плечі кінцевого споживача. У цьому випадку українців, які користуються електронними послугами іноземних компаній. Водночас фінансовий експерт та партнер iplan.ua Василь Матій у коментарі 24 каналу наголосив, що все залежатиме від конкретної компанії.
Можуть бути різні випадки. Хтось дійсно просто збільшить вартість послуг на території України, а хтось продовжить далі ухилятися від цих податків. Все залежатиме від того, в якій юрисдикції знаходиться філія компанії, яка обслуговує українських клієнтів,
– розповів Василь Матій.
Голова профільного комітету Данило Гетманцев в інтерв’ю Громадському також пояснив, що будуть різні випадки і ціни на деякі послуги зростуть.
"Вчені прийшли до висновку, що хто є фактичним платником податків або на кого це перекладається, залежить не від конструкції податку, не від наміру законодавця, а залежить від конкретної кон’юнктури на ринку — тобто як співвідноситься попит і пропозиція. Якщо мій товар не має попиту, я беру цей податок на себе, якщо користується — я перекладаю на споживача," — сказав Гетманцев.
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А от економіст Павло Кухта в ефірі 24 каналу висловив думку, що послуги таки здорожчають – на таку ж суму, яким буде податок для них в Україні, тобто на 20%.
Чи нашкодить податок Україні
Попри те, що багато компаній можуть просто додати податок у вартість своїх послуг, все ж це може відлякати їх від України.
Така політика зменшує інвестиційну привабливість країни, а відтак і можливі потенційні інвестиції в Україну серед таких великих технологічних компаній,
– впевнений фінансовий експерт Василь Матій.
Експерт пояснює, що за умов накладання додаткових податкових зобов'язань, компанії скоріше оберуть країну, де, по-перше, таких зобов’язань немає, а по-друге, є верховенство права.
Я б особисто думав над тим, як збільшувати базу оподаткування, тобто збільшувати розмір економіки, збільшувати розмір офіційних доходів фізичних юридичних осіб. І відповідно уже з більшої кількості простіше зібрати податки,
– резюмує Василь Матій.
Водночас Павло Кухта ініціативу влади називає правильною та зрозумілою. "Якщо в нас вічна проблема з наповненням бюджету, то великі гравці – перші, з кого треба брати гроші. Це правильніше, ніж намагатися витягнутися з малого українського бізнесу, який є бідним і неспроможним," – пояснив Кухта.
Як платитимуть податки
Міжнародним корпораціям потрібно буде зареєструватися як нерезидентам – платникам податку на додану вартість. Раз на квартал вони будуть зобов'язані подавати спрощену податкову декларацію, у якій вказуватимуть вартість наданих послуг за звітний податковий період та суму податку.
За словами Гетманцева, іноземні компанії і так повинні платити цей податок, але законопроєкт зробить цю процедуру простою та зручною.
Дистанційна реєстрація в електронному кабінеті, сплата в валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, щоб їм було зручно це робити і вони робили віддалено,
– розповів депутат.
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Якщо міжнародна корпорація не зареєструється платником ПДВ в Україні, то її оштрафують на 8,5 тисячі гривень. Звісно це несуттєва сума для багатомільярдних корпорацій. Проте Гетманцев впевнений, що компаніям, які котируються на біржі, "не потрібні суперечки і звинувачення в країнах Східної Європи про ухилення від оподаткування". Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net.
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