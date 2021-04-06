Ймовірність вчасно отримати підтримку від МВФ зменшується з кожним днем, – економіст

В Україні з кожним днем зменшується вірогідність вчасно отримати фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду. Однією з причин є карантинні обмеження.

Економічний експерт Тарас Козак розповів, що через карантин депутати не можуть повноцінно працювати та ухвалювати важливі рішення, без яких МВФ не надасть допомогу. Зокрема, мовиться про судову реформу та роботу антикорупційних органів.

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За словами Козака, у вирішенні цих питань Україна наразі не просунулась. Однак без виконання необхідних зобов'язань держава не отримає кредит.

На жаль, підстав для оптимізму я поки не бачу. З кожним днем, з кожним тижнем ймовірність отримати вчасно підтримку від МВФ суттєво зменшується,

– зазначив він.

Економіст також заявив, що вже у червні почнуть працювати над бюджетом на 2022 рік, який має погодити МВФ. На його думку, це збільшить кількість зобов'язань України.

У результаті ймовірність отримання наступного траншу лише зменшуватиметься.

Як відреагує економіка на відсутність траншу

Козак зазначив, що загалом у 2021 році українська економіка розвивається непогано, попри карантин та обмеження діяльності. Однак починаючи з серпня – вересня, держава повинна буде віддавати гроші іноземним партнерам, а їх у бюджеті немає. Саме тому підтримка від МВФ є дуже важливою.

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Економіст припустив, що внаслідок цього почнеться тиск на бюджет, тому доведеться скорочувати видатки. За словами Козака, це може спричинити:

політичну й економічну кризи;

падіння курсу гривні;

інфляцію.

Експерт зазначив, що з кожним тижнем ймовірність такого розвитку подій поступово зростає. Він також додав, що у влади є ще кілька місяців, аби зробити дуже серйозні кроки.

В Україні зменшується ймовірність отримати фінансову підтримку від МВФ: дивіться відео

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