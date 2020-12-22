У третьому кварталі 2020 року українці витрачали найбільше грошей на їжу та оплату комунальних послуг. Найменше витрат спрямовували на освіту, відпочинок та ресторани й готелі.

Скільки грошей витратили українці

Загалом за цей період українці витратили 790, 139 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Держстату.

До речі Скільки і на що витрачають гроші українці: оновлена статистика Держстату

Ця сума на 1% перевищує витрати за аналогічний квартал 2019 року.

На що українці витрачали гроші

Харчі та безалкогольні напої – 42% грошей;

Оплата "комуналки" – 11,9%;

Транспорт – 8,8%

Алкоголь, сигарети та наркотики – 7,9%.

На охорону здоров'я – 5,7%,

Одяг і взуття – 5%;

Предмети домашнього вжитку, побутову техніку – 3,9%;

Відпочинок та культура – 3,6%;

Зв'язок – 2,9%;

Ресторани та готелі – 2,7%;

Освіта – 1,3%;

Різні товари та послуги – 4,3%.

Як було раніше

За попередніми підрахунками, ситуація була така ж. Левову частину доходу українці витрачали на їжу та комунальні послуги. До речі, на харчі витрачали навіть на 6% більше.

Щоправда, на третьому місці у рейтингу були витрати на здоров'я.



Статистика витрат українців / Скриншот із сайту Держстату