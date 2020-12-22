Їжа та комуналка: на що українці витрачали найбільше грошей – статистика
У третьому кварталі 2020 року українці витрачали найбільше грошей на їжу та оплату комунальних послуг. Найменше витрат спрямовували на освіту, відпочинок та ресторани й готелі.
Скільки грошей витратили українці
Загалом за цей період українці витратили 790, 139 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Держстату.
До речі Скільки і на що витрачають гроші українці: оновлена статистика Держстату
Ця сума на 1% перевищує витрати за аналогічний квартал 2019 року.
На що українці витрачали гроші
- Харчі та безалкогольні напої – 42% грошей;
- Оплата "комуналки" – 11,9%;
- Транспорт – 8,8%
- Алкоголь, сигарети та наркотики – 7,9%.
- На охорону здоров'я – 5,7%,
- Одяг і взуття – 5%;
- Предмети домашнього вжитку, побутову техніку – 3,9%;
- Відпочинок та культура – 3,6%;
- Зв'язок – 2,9%;
- Ресторани та готелі – 2,7%;
- Освіта – 1,3%;
- Різні товари та послуги – 4,3%.
Як було раніше
За попередніми підрахунками, ситуація була така ж. Левову частину доходу українці витрачали на їжу та комунальні послуги. До речі, на харчі витрачали навіть на 6% більше.
Щоправда, на третьому місці у рейтингу були витрати на здоров'я.
Статистика витрат українців / Скриншот із сайту Держстату
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