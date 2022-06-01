Євросоюз скоротить експорт нафти з Росії до кінця 2022 року на 92%, – Макрон

Еммануель Макрон прокоментував 6 пакет санкцій. Він заявив, що Євросоюз скоротить експорт нафти з Росії до кінця 2022 року на 92%.

Рішення ЄС президент Франції назвав "дуже структурним". Також Макрон привітав рішення про відключення Сбербанку від SWIFT.

Зауважте Що зробить з Росією шостий пакет санкцій

Зеленський про 6 пакет санкцій

Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 травня підтвердив, що 6 пакет санкцій ЄС вже погодили. Звичайно, його затвердження та набрання чинності займе певний час. Однак ключові елементи вже відомі.

Європейські країни погодили, що значно обмежать імпорт російської нафти.

Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору,

– заявив Зеленський.

Він додав, що, окрім того, відмова країн ЄС від російської нафти, а також іншого викопного палива прискорює перехід на відновлювані джерела енергії. Росія зі своєю агресією та курсом на ізоляцію залишиться на узбіччі сучасної економіки. Воан – програє.

Окрім того, 6 пакет обмежень передбачає:

відключення Сбербанку від SWIFT;

припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі;

нові персональні санкції.

Зеленський також наголосив, що відразу після того, як запрацює шостий пакет обмежень, почнуть готувати сьомий.

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