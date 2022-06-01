Євросоюз скоротить експорт нафти з Росії до кінця 2022 року на 92%, – Макрон
Джерело:TF1 INFO
Еммануель Макрон прокоментував 6 пакет санкцій. Він заявив, що Євросоюз скоротить експорт нафти з Росії до кінця 2022 року на 92%.
Рішення ЄС президент Франції назвав "дуже структурним". Також Макрон привітав рішення про відключення Сбербанку від SWIFT.
Зауважте Що зробить з Росією шостий пакет санкцій
Зеленський про 6 пакет санкцій
Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 травня підтвердив, що 6 пакет санкцій ЄС вже погодили. Звичайно, його затвердження та набрання чинності займе певний час. Однак ключові елементи вже відомі.
Європейські країни погодили, що значно обмежать імпорт російської нафти.
Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору,
– заявив Зеленський.
Він додав, що, окрім того, відмова країн ЄС від російської нафти, а також іншого викопного палива прискорює перехід на відновлювані джерела енергії. Росія зі своєю агресією та курсом на ізоляцію залишиться на узбіччі сучасної економіки. Воан – програє.
Окрім того, 6 пакет обмежень передбачає:
- відключення Сбербанку від SWIFT;
- припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі;
- нові персональні санкції.
Зеленський також наголосив, що відразу після того, як запрацює шостий пакет обмежень, почнуть готувати сьомий.
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