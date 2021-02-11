Євросоюз розширить програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро: деталі

Європейська комісія готова розширити програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро. Рішення ухвалено в рамках співпраці у галузі критичної сировини.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович.

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ЄС й Україна почнуть партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів

Він відзначив, що незабаром Україна та ЄС запустять стратегічне партнерство щодо сирих матеріалів та акумуляторів.

Тож Євросоюз готовий розширити програму технічної допомоги нашій державі. Відтак до неї має увійти сфера критичної сировини, а бюджет програми підвищать на додаткові 800 тисяч євро.

Раніше в Європейському Союзі заявили, що підтримають вакцинацію проти COVID-19 в Україні спеціальним проєктом.

Він передбачає фінансування розміром 40 мільйонів євро для всіх 6 країн Східного партнерства.

Відтак ЄС і Європейське регіональне бюро ВООЗ співпрацюватимуть для забезпечення масштабної підтримки введення вакцини проти COVID-19 і проведення вакцинації в Україні.