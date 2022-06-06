Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Європейський Союз поступово відмовляється від російських енергоресурсів. Після ембарго на вугілля і нафту з Росії у ЄС готуються відмовитися від російського газу.

ЄС знайшов альтернативу російському газу

ЄС спробує замінити російський газ, збільшивши закупівлі скрапленого газу у США та Катарі. Окрім того, в Євросоюзі планують наростити потужності зеленої енергетики.

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Єврокомісар по внутрішньому ринку Тьєррі Бретон заявив, що разом зі своєю командою розробив план щодо відмови від "блакитного палива".

За його словами, Євросоюз імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало саме на Росію.

Цей новий план буде включати 50 мільярдів кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 мільярдів на чинних трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що становлять 25 мільярдів кубометрів,

– сказав він.

За словами Бретона, розглядається і перезапуск вугільних електростанцій. Хоча раніше країни G7 досягли домовленостей про поетапну відмову від використання вугілля.

Єврокомісар заявив, що ЄС доведеться якнайшвидше відмовитися від російського газу, оскільки лідеру Росії Володимиру Путіну не подобається європейський проєкт.

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Бретон зазначив, що Путін роками намагався розділити Європу використовуючи різні засоби. Єврокомісар нагадав про російську вакцину "Супутник", яка не спрацювала та втручання росіян у європейську демократію за допомогою Russia Today

А тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас,

– сказав єврокомісар.

Росія припинила постачання газу в ряд країн Європи

Російське політичне керівництво цинічно пригрозило припинити постачання так званим "недружнім країнам", які відмовляться платити за газ рублями. При цьому у Кремлі нікого не турбує, що вимога платити у рублях порушує контакти.

Єврокомісія заборонила країнам та компанія ЄС платити за газ рублями, після чого Росія перестала постачати "блакитне паливо" у Болгарію і Польщу. Також платити рублями відмовилася Фінляндії, куди Росія теж перестала постачати газ.

Нещодавно платити Росії за газ рублями відмовилися Данія та Нідерланди. Литва ж стала першою країною ЄС, яка добровільно відмовилася від російського "блакитного палива".

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