Євросоюз остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

Європейський Союз надасть екстрену макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Рішення про це 21 лютого остаточно схвалила Єврорада.

Допомогу нададуть двома траншами

Гроші Києву нададуть, як швидку підтримку в ситуації гострої кризи. Вони спрямовані на посилення стійкості України.

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ЄС діяв швидко і рішуче, щоб допомогти Україні. Протягом 21 дня ми виконали необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може дістатися Україні,

– розповів міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.

Програма допомоги триватиме 12 місяців і складатиметься із двох траншів:

видача першого траншу, за умови політичної передумови та задовільного виконання програми Міжнародного валютного фонду, відбудеться після схвалення Меморандуму про взаєморозуміння (МВ);

другого траншу – після виконання програми МВФ та Меморандуму про взаєморозуміння.

Зауважимо, МВФ буде зосереджений на обмеженій кількості короткострокових політичних дій у найбільш нагальних пріоритетних сферах, таких як посилення економічної стійкості та стабільності, управління та верховенства права та енергетики.

Як ЄС реагуватиме на агресію Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на напад Росії на Україну ЄС відповість "найпотужнішим важелем". Мовиться про економічні та фінансові санкції. Згідно з намірами, Москву мають відрізати від міжнародних фінансових ринків.

Зауважимо, що політикиня негативно висловилася щодо негайного запровадження санкцій проти агресора. Мовляв, Захід дає Росії шанс повернутися до дипломатії

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