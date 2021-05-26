У Європі зросли ціни на газ через відмову "Газпрому" збільшити транзит через Україну

Додатковий аукціон на газотранспортні потужності України на доставку газу в Європу на червень не відбувся. Через це зросла ціна на газ в Європі.

Цього року ціна на газ в Європі повернулася до максимального рівня. Відомо, що ціна хабі TTF в Нідерландах становить вже понад 330 даларів за тисячу кубометрів.

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У Європі продовжують зростати ціни на газ

Станом на 26 травня ціна газу з поставкою на хабі TTF в Нідерландах зросла до 333 доларів за тисячу кубометрів. До слова, максимум за останні 2,5 роки зафіксували 17 травня – тоді ціна газу зросла до 342 доларів, а мінімум з початку року був 20 травня та становив 290 доларів.

"Ситуація на ринку в останні 2 тижні вказує на кореляцію не тільки з ціною інших значущих індексів енергетичного кошика (нафта, квоти на викиди СО2, ціни СПГ в Азії), а й анонсами/підсумками додаткових аукціонів на потужності на українському напрямку", – мовиться у повідомленні.

Мовиться про аукціони на потужності для транзиту газу з Росії до Європи.

У 2021 році "Газпром" має довгострокове бронювання українських потужностей:

його обсяг становить 40 мільярдів кубометрів – це 109 мільйонів кубометрів на добу;

15 мільйонів кубометрів заброньовано додатково на регулярному аукціоні 17 травня, тобто всього – 124 мільйонів кубометрів на добу.

TTF – це віртуальна торгова точка природного газу у Нідерландах. Цей торговий пункт забезпечує можливість для багатьох торговців проводити ф'ючерсні, фізичні та біржові операції.

Однак 25 травня оператор ГТС України виставив на місячний аукціон додаткові потужності для транзиту газу з Росії до Європи в обсязі 63,7 мільйона кубометрів на добу. Проте заявок на ці потужності не подали.

На аналогічному аукціоні в кінці квітня, який проходив на травень, "Газпром" (а це фактично єдиний можливий вантажовідправник по маршруту) також відмовився від бронювання додаткових потужностей.

До речі, зараз Європа різко збільшує споживання газу. Однак глобальні поставки СПГ та трубопровідного газу з Росії, хоч й перебувають на максимумі, та не дозволяють почати закачування газу в підземні сховища, щоб підготуватися до зими.

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