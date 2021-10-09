Це означає, що наразі необхідним є сертифікат. Якщо такого не буде – оператора оштрафують. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що все залежатиме від того, наскільки єдина позиція ЄС – чи Євросоюз прогнеться під Росію.

Зверніть увагу "Газпром" хоче прогнути Європу під себе шантажем, – Омельченко про високі ціни на газ

"Якщо ЄС прогнеться і змінить правила гри під "Газпром", то це означатиме руйнацію правового поля Євросоюзу", – сказав Володимир Омельченко.

Розгляд документів затягнуть

Технічні перевірки навіть при ідеальному проходженні – справа затяжна. За прогнозами експертів, розгляд документації може затягтися щонайменше на 8 місяців.

Окрім сертифіката, оператор "Північного потоку-2" має знайти ще одного – згідно з енергетичною директивою ЄС, "Газпром" не може використовувати потужності трубопроводу на 100%.

"Газогін має працювати за європейськими правилами. Компанія, яка видобуває газ, не має права транспортувати його. До цього газогону мають бути долучені всі постачальники європейські, а не тільки "Газпром", – пояснив Віталій Щербенко, директор з енергоефективності і управлінням майном груп "Нафтогаз".

Росія вкотре взялася за шантаж

Через те, що Росія є головним постачальником газу до Європи, Кремль знову взявся за шантаж:

зменшує об'єми постачання;

провокує зростання цін на блакитне паливо.

Максимальна позначка сягнула понад 1900 євро за тисячу кубометрів. Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що якнайшвидша сертифікація та запуск газопроводу "Північний потік-2" дозволить знизити ціни на газ в Європі. В Україні ж зазначили, такої потреби немає.

Перевірка "Північного потоку-2" може затягнутись: дивіться відео

Згідно з інформацією оператора ГТС Сергія Макогона, Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 мільйонів на добу, а при необхідності може сумарно транзитувати до 250 мільйонів на добу. Тому необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує.

Для України відкриється справжня скринька Пандори

Із запуском цього проєкту для України відкриється справжня скринька Пандори. Як тільки газогін запрацює в обхід України, Росія перестане використовувати українські труби. Мовитиметься про щорічні збитки у 1,5 мільярди доларів від втрати транзиту, а ще – 3 мільярди за транспортування.

До теми Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує, – Макогон

Україна намагалася протидіяти "Північному потоку-2" на міжнародній арені. Так, США наклали у 2019 році санкції і на судна, і на компанії, які будували.

Тоді зупинилося будівництво, але зараз газогін змогли добудувати. Але це не говорить про те, що він запрацює. Ми теж докладаємо зусиль, щоб цей газогін, хоч і добудований, але не експлуатувався,

– сказав Віталій Щербенко.

США переконують, що і надалі протидіятимуть російському газогону. Поки що – до 2024 року – Україна застрахована контрактом на транзит газу з Росії.

Хоча, якщо трубопровід запустять в цей період, "Газпром" використовуватиме лише ті мінімальні об'єми, які прописані в угоді і не бронюватиме додаткові. Це означає, що і не дасть Україні заробляти додаткові гроші.

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Вже після закінчення цього контракту український уряд хоче змусити російського постачальника ще 15 років продовжувати транзит газотранспортною системою. І допомогти у цьому мають західні партнери. Зокрема, Німеччина, яка обіцяла, що після запуску "Північного потоку-2" транзит через Україну буде збережений.