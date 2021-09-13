Про проблеми, які можуть виникнути в Європі з газом, розповів старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн.

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Можливі проблеми з газом в Європі взимку

Якщо в січні – лютому (2022 року – 24 канал) настане справжня холодна зима, у вас (Європи – 24 канал) можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть,

– зауважив Гокстейн.

Він також розповів, що Європа розпочинає новий холодний сезон не тільки з низькими запасами газу, але й із загрозою скорочення постачань.

Чиновник наголосив, що Сполучені Штати й досі стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії. Він додав, що йдеться не лише про геополітичні ігри, цього разу на карту поставлені життя людей.

Довідка. Амоса Гокстейна призначили на посаду радника з питань енергобезпеки у серпні 2021 року. Його діяльність зосереджується на зменшенні ризиків, пов'язаних з російським газопроводом "Північний потік-2".

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