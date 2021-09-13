Про проблеми, які можуть виникнути в Європі з газом, розповів старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн.
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Можливі проблеми з газом в Європі взимку
Якщо в січні – лютому (2022 року – 24 канал) настане справжня холодна зима, у вас (Європи – 24 канал) можуть скінчитися запаси. І це мене непокоїть,
– зауважив Гокстейн.
Він також розповів, що Європа розпочинає новий холодний сезон не тільки з низькими запасами газу, але й із загрозою скорочення постачань.
Чиновник наголосив, що Сполучені Штати й досі стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії. Він додав, що йдеться не лише про геополітичні ігри, цього разу на карту поставлені життя людей.
Збільшення ціни на газ в Європі: що відомо
- Ціна на газ у Європі тривалий час б'є усі рекорди. Востаннє вона вже перевищила історичний максимум 9 вересня, сягнувши позначки у 700 доларів за тисячу кубометрів.
- Зростання цін пояснюють тим, що у сховищах є низькі запаси газу через холодну зиму. Крім того, спостерігають слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.
- Колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта вважає, що основним драйвером цін на газ в Європі є агресивні дії "Газпрому".