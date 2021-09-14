В Європі ростуть ціни на газ: чи зміниться вартість для споживачів в Україні

У Європі продовжують зростати ціни на газ. Попри це прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогаз України".

Про це глава уряду розповів під час пресконференції. Він наголосив що наразі ціна – на рівні 7 гривень 96 копійок. Контракт діятиме до 1 травня 2022 року.

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Уряд виступає гарантом незмінної ціни на газ

Вже у травні контракт переглядатимуть і встановлюватимуть нову ціну.

В більшості газопостачальних компаній ціна теж зафіксована на рівні менше ніж або близько 8 гривень для побутових споживачів. Це дуже важливий момент, адже ціна дійсно б'є світові рекорди. Ми, як уряд та "Нафтогаз" – як державна компанія, виступаємо, як гаранти, що ціна не зміниться для побутових споживачів,

– пояснив Шмигаль.

Підготовка до опалювального сезону – за графіком

Також прем'єр запевнив, що підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком: енергосистема вже готова на 90%. У сховищах закачано понад 18 мільярдів кубічних метрів газу.

Ми очікуємо, за даними "Нафтогазу", збільшення цих запасів до 19 і більше мільярдів кубометрів,

– уточнив Шмигаль.

У Європі максимально зросла ціна на газ

В середньому Україна за рік споживає близько 22 – 23 мільярдів кубічних метрів газу, з них 13 мільярдів кубів – становить газ власного видобутку. Майже весь він йде на потреби споживачів, населення споживає близько 14 мільярдів на рік.

Зазначимо, що ціна на газ на головному європейському хабі TTF перевищила 750 доларів за тисячу кубометрів. Головною причиною експерти називають виснаження "Газпромом" своїх сховищ на європейській території. Також у Європі – проблеми з власним видобутком.

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