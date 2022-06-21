Керівник державної фінансово-кредитної установи Європейського Союзу Вернер Хойер заявив, що з огляду на масштаби пошкоджень унаслідок російської агресії, Україна ймовірно потребуватиме до 1 трильйона євро або 1,1 трильйона доларів. Зазначається, що мовиться лише про зовнішню фінансову допомогу, тобто виділення коштів партнерами нашої держави.

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Оцінка голови Європейського інвестиційного банку

За словами Хойера, свою власну оцінку в 1 трильйон євро він вирішив озвучити публічно, оскільки вважає нереалістичними графіки й підрахунки, які вже оприлюднені у відкритому доступі.

Я вважаю (попередні оцінки – ред. 24 канал) нереалістичними, коли дивлюсь на рівень руйнувань. Європі доведеться відіграти найбільшу роль у цих фінансових зусиллях (відбудови України – ред. 24 канал)

– заявив очільник EIB на брифінгу у Франкфурті.

До слова, свої прогнози Хойер озвучив на тлі того, що 23 – 24 червня лідери ЄС у Брюсселі мають озвучити своє рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. Крім того, очікується, що на цьому ж саміті вони обговорять план відбудови України після війни.

Нагадаємо, що Європейська комісія у середині травня пропонувала проєкт надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги щомісяця. Втім, Німеччині не сподобався дизайн проєкту – Берлін наполягав на використанні грантової системи, щоб не збільшувати боргове навантаження України.

Додамо, що Вернер Хойер також заявив, що наразі Європейський інвестиційний банк пропонує збільшити власні фінансові зобов'язання перед Україною з 1 до 1,5 мільярда євро на відбудову нашої країни. За його словами, EIB може отримати схвальне рішення стосовно цього питання вже протягом поточного тижня.

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