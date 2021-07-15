У такий спосіб суд ЄС підтримав попереднє своє рішення, яке було вигідним для Польщі.

Важливо Росія тепер викачуватиме газ іншими шляхами, – Рябцев сказав, як це вплине на Україну

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Річ у тім, що рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дозволяло "Газпрому" постачати більше газу за допомогою газопроводу OPAL. Таким чином російська компанія мала змогу на повну використовувати "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

Низка країн регіону протестували проти цього рішення. А Польща навіть подала скаргу до суду ЄС.

Позиція Польщі

Влада Польщі вважає, що рішення Єврокомісії призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу".

Зверніть увагу! OPAL на 80% належить WIGA – спільному підприємству "Газпрому" та Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Що тепер зміниться

Згідно з рішенням суду, Росія має забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам. Водночас використання певного газопроводу не може бути гарантоване на понад 50% виключно для "Газпрому".

Зазначимо, що раніше росіянам довелося скоротити обсяги транспортування газу "Північним потоком" на 12,8 мільярда кубометрів блакитного палива на рік, натомість "Газпром" почав збільшувати транзит газу в Європу через Україну.