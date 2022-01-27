Чому Європейський банк занепокоєний

Прохання ЄБ зумовлене попередженням США про "значні наслідки" для Росії у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. Адже одним з таких наслідків може стати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, а відповідно всі операції країни з імпорту та експорту будуть паралізовані.

До теми ЄС ризикує більше, ніж США, у конфлікті з Росією: чому у цьому переконані експерти

Які європейські банки ризикують найбільше

Однак постраждає не лише Росія, але і Європа. Річ у тім, що європейські банки залежні певною мірою від російського капіталу. Мова йде про такі банки, як американський Citi, французький Société Générale, австрійський Raiffeisen, італійський UniCredit.

Згідно з дослідженням JPMorgan, SocGen має найбільший фінансовий ризик щодо Росії серед усіх європейських банків, йдеться про 2,6 мільярда євро. Австрійський Raiffeisen – 1,9 мільярда євро, UniCredit – 1,4 мільярда євро.

Саме тому у ЄБ хочуть переконатись, що європейські банки зможуть працювати за будь-якого санкційного режиму проти Росії та швидко обірвати співпрацю з забороненими клієнтами.

Звернуть увагу! Експерти та аналітики вважають, що ЄС ризикує більше, ніж США, у конфлікті з Росією, тож вони обережні з санкціями. Для ЄС Росія – п'ятий за величиною торговий партнер, а для США ледь є одним з 30.

Цікаво Нові санкції та відключення Росії від системи SWIFT: що може чекати на країну-агресора

Ризики для європейських банків

Керівник одного з банків сказав, що основний ризик від санкцій пов'язаний з його російськими інвестиційно-банківськими операціями, які мають справу з великими транснаціональними компаніями та олігархами, а не для його комерційного банківського підрозділу, який переважно займається середніми компаніями.

Один з топпосадовців ЄБ зауважив, що найбільшим "системним ризиком" буде, якщо Росія буде відключена від платіжної мережі SWIFT, що може "вплинути на всю банківську систему Росії". Також він додав, що російський центробанк планує активувати національну міжбанківську платіжну систему, щоб замінити SWIFT, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, що мовиться про СПФП (Система передачі фінансових повідомлень), що створена за аналогією SWIFT. Однак російська платіжна система поки не може повноцінно замінити систему SWIFT.

Додатковим ризиком для європейських банків є те, що ескалація може вдарити по курсу рубля, знизивши вартість їхніх російських дочірніх компаній.

Читайте Рубль продовжив стрімке падіння на тлі заяв про постачання зброї на Донбас