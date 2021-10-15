Європейські сталеварні призупиняють виробництво через дорогу електроенергію

ArcelorMittal, найбільша сталеливарна компанія Європи, тимчасово призупинила виробництво на деяких своїх заводах. До таких заходів її змусила вдатись висока вартість енергоносіїв.

За інформацією видання, в ArcelorMittal зазначили, що були змушені впроваджувати "короткі, вибіркові виробничі паузи" на деяких своїх електродугових печах в Європі. Паузи у роботі відповідають погодинним/щоденним змінам в цінах на електроенергію.

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Впливу пауз на обсяги виробництва не очікують

У компанії зазначили, що відповідні дії є реакцією на "високі ціни на енергію, через які дуже складно виробляти сталь з економічними витратами".

За інформацією видання, ArcelorMittal зазвичай виробляє приблизно 40 мільйонів тонн сталі в Європі на рік, з яких приблизно 10 мільйонів – для будівельних виробів, яких і стосуватимуться паузи.

В ArcelorMittal підкреслили, що не очікують великого впливу пауз на обсяги виробництва і можливості задоволення попиту на свою продукцію.

Скорочення виробництва

Багато компаній будуть захищені від коливань цін на енергію довгостроковими контрактами зокрема, проте зростання біржових цін на сировину вже відчувається, мовиться у статті.

Зокрема, виробник сталі в Іспанії Sidenor заявив, що через "завищені ціни на електроенергію" був змушений скоротити виробництво на 30% до кінця року.

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Натомість у Великій Британії уряд розглядає план порятунку – мовиться про допомогу металургійній промисловості та іншим споживачам енергомістких ресурсів до зими. Попереджають, що заводи можуть закритися без державної підтримки.

Компанія British Steel, яка належить китайській Jingye Group, заявила про вимушені запровадження "тимчасових надбавок за енергію та транспорт за нові замовлення з 1 жовтня".

Енергетична криза в Європі: коротко