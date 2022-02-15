Європарламент 14 лютого голосував за можливість виділення Україні допомоги. Результати оголосили на початку засідання 15 лютого.

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Україна отримає 1,2 мільярда євро допомоги

Макрофінансову допомогу Україні затверджено,

– зазначили в Європарламенті.

На тлі загрози подальшої агресії Росії Києву виділять 1,2 мільярда євро. Фінансування планують надати двома траншами по 600 мільйонів євро протягом наступних 12 місяців. Гроші використають на макроекономічну стабілізацію та на програми реформ.

Нагадаємо, раніше виділення цієї макрофінансової допомоги схвалила Рада ЄС.

Фінансова допомога Україні від партнерів: що відомо

Через російську загрозу Захід допомагає Україні фінансово. Зокрема, у США серйозно вивчали додаткові можливості для підтримки економіки України. ЗМІ пишуть, що допомога США може бути у вигляді кредитних гарантій на мільярд доларів.

Франція пообіцяла виділити Києву 1,2 мільярда євро кредиту. Ці гроші потрібні для стабілізації економіки. Про це стало відомо після нещодавнього візиту президента країни Еммануеля Макрона.

До підтримки долучилася й Німеччина. Канцлер Олаф Шольц зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві 14 лютого та пообіцяв надати Україні фінансову підтримку у 150 мільйонів євро нових кредитів.

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