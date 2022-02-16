Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги Україні на 1,2 мільярда
Джерело:Денис Шмигаль у твітері
Денис Шмигаль заявив, що Європейський парламент підтримав надання Україні нової макрофінансової допомоги. Мовиться про суму в розмірі 1,2 мільярда євро.
Відповідне рішення схвалили під час пленарного засідання, яке відбулося у Страсбурзі в середу, 16 лютого. Свій голос "за" віддали 598 депутатів, "проти" – 55, решта – утрималися.
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Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС із публікацією в Офіційному журналі.
Шмигаль привітав допомогу
Денис Шмигаль привітав рішення Європейського парламенту надати України у розмірі 1,2 мільярда.
ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної та фінансової стабільності України. Друзі пізнаються у біді,
– додав прем'єр-міністр.
Макрофінансова допомога Україні
- Перші 600 мільйонів євро безумовні та будуть надані одразу після набрання чинності договорів.
- Другий транш у такому ж розмірі виділять за умови прогресу, продемонстрованого Україною в реалізації узгоджених короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.
Текст публікації Дениса Шмигаля:
Вітаю рішення Європейського парламенту надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро. ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної й фінансової стабільності України. Друзі пізнаються в біді.