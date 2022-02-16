Відповідне рішення схвалили під час пленарного засідання, яке відбулося у Страсбурзі в середу, 16 лютого. Свій голос "за" віддали 598 депутатів, "проти" – 55, решта – утрималися.

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Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС із публікацією в Офіційному журналі.

Шмигаль привітав допомогу

Денис Шмигаль привітав рішення Європейського парламенту надати України у розмірі 1,2 мільярда.

ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної та фінансової стабільності України. Друзі пізнаються у біді,

– додав прем'єр-міністр.

Зверніть увагу! Європейська комісія 1 лютого схвалила пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Рада ЄС на рівні послів 11 лютого затвердила це рішення.

Макрофінансова допомога Україні

Перші 600 мільйонів євро безумовні та будуть надані одразу після набрання чинності договорів.

Другий транш у такому ж розмірі виділять за умови прогресу, продемонстрованого Україною в реалізації узгоджених короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

Текст публікації Дениса Шмигаля:

Вітаю рішення Європейського парламенту надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро. ЄС ще раз демонструє свою єдність, непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та економічної й фінансової стабільності України. Друзі пізнаються в біді.