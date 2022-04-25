Європа знову купує нафту в ОАЕ для заміни російського палива, – Reuters

Французька компанія TotalEnergies зафрахтувала танкер для відвантаження нафти до Європи з Об'єднаних Арабських Еміратів на початку травня. Відомо, що це перше постачання за два роки.

За даними Reuters, CSSSA, судноплавний підрозділ TotalEnergies, зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 мільйона барелів сирої нафти Murban з порту Джебель-Данна для Великої Британії 1-3 травня.

До теми Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити часткове ембарго на нафту

За даними системи відстеження судів Refinitiv Eikon, нафта Das із Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії. Це було ще у травні 2020 року.

Все через війну Росії проти України

Вікно для нафти із Близького Сходу, яка прямує до Європи, відчинилося через відмову європейців купувати російську нафту після вторгнення країни-агресора в Україну.

Очікується, що вже у найближчі місяці до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі з метою компенсації постачання російської нафти. За словами трейдерів, це пов’язано з тим, що Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік "перебудовується", аби реагувати на зміни у постачанні російської нафти.

Додамо, що Росія є найбільшим постачальником нафти в Європі, забезпечивши 26% імпортованої нафти ЄС у 2020 році.

ЄС вже працює над наступним, шостим пакетом санкцій для Росії. Особливо активно розглядається питання нафтового ембарго. Члени Євросоюзу намагаються знайти компромісне рішення, яке завдасть удару агресору, але не сильно нашкодить самому ЄС.

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