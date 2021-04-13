Європа чи Україна: чия економіка відновиться швидше після коронокризи

Джерело:"РБК–Україна"
Радник Президента з економічних питань Олег Устенко розповів, як швидко вдасться відновити економіку європейським країнам у порівнянні з Україною. Та чи мали локдауни лише негативний ефект для української економіки.
Радник Устенко вважає, що є маса факторів невизначеності стосовно темпів відновлення економіки, як європейських країн, так і України. Адже, ведучи мову про відновлення економік, треба враховувати, що звички споживачів не змінилися. Але глобально пандемія призводить до зміни поведінкової лінії споживачів й до цього потрібно бути готовим.
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Експерт зауважив, що якщо пандемія коронавірусу буде зупинена протягом найближчих півроку, то й економіки європейських країн, що суттєво впали останнім часом досить швидко відновляться. Як приклад Устенко навів економіку Німеччини, що впала на 5% та Іспанію, де відбулось падіння на 11%. На його думку, Німеччина відновлюватиметься значно повільніше ніж Іспанія.
Тут працює не тільки ефект статистичної бази, хоча і він важливий, але головним чином буде працювати фактор відновлення попиту в секторі послуг,
– наголосив Устенко.
Стан економіки України
Устенко відмічає, що локдауни можуть цілком позитивно зіграти на користь української економіки, враховуючи особливості її структури. Так, до прикладу, потужний імпульс для розвитку отримала інтернет-торгівля. Цей момент сприяє детінізації економіки, оскільки торгівля в інтернеті менше ведеться готівкою, а всі великі суми декларуються в офіційному секторі.
Устенко вбачає нові можливості для українського бізнесу та аграрної сфери в Україні у зв'язку з актуалізацією на міжнародному економічному рівні питання продовольчої безпеки. Проте, разом з тим, вбачає не лише позитив у короткостроковій перспективі, але й відзначає мінуси для довгострокової.
З одного боку, повинні були б розвиватися інші сектори економіки, у тому числі сектор послуг, наближаючи структуру нашої економіки до європейських країн,
– відмітив Устенко.
Як мінус, радник наголошує на ймовірності, коли навпаки буде більш активний розвиток сільськогосподарського сектору. В наслідок чого може розвинутися український варіант "голландської хвороби".
Тільки якщо в класичній "голландській хворобі" була переконцентрація інвестиційного ресурсу в енергосектор, то в нашому випадку це може відбуватися в аграрній галузі,
– коментує Устенко.