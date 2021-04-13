Європа чи Україна: чия економіка відновиться швидше після коронокризи

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко розповів, як швидко вдасться відновити економіку європейським країнам у порівнянні з Україною. Та чи мали локдауни лише негативний ефект для української економіки.

Що впливає на темпи відновлення

Радник Устенко вважає, що є маса факторів невизначеності стосовно темпів відновлення економіки, як європейських країн, так і України. Адже, ведучи мову про відновлення економік, треба враховувати, що звички споживачів не змінилися. Але глобально пандемія призводить до зміни поведінкової лінії споживачів й до цього потрібно бути готовим.

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Як швидко відновиться Європа

Експерт зауважив, що якщо пандемія коронавірусу буде зупинена протягом найближчих півроку, то й економіки європейських країн, що суттєво впали останнім часом досить швидко відновляться. Як приклад Устенко навів економіку Німеччини, що впала на 5% та Іспанію, де відбулось падіння на 11%. На його думку, Німеччина відновлюватиметься значно повільніше ніж Іспанія.

Тут працює не тільки ефект статистичної бази, хоча і він важливий, але головним чином буде працювати фактор відновлення попиту в секторі послуг,

– наголосив Устенко.

Стан економіки України

Позитивний вплив локдаунів

Устенко відмічає, що локдауни можуть цілком позитивно зіграти на користь української економіки, враховуючи особливості її структури. Так, до прикладу, потужний імпульс для розвитку отримала інтернет-торгівля. Цей момент сприяє детінізації економіки, оскільки торгівля в інтернеті менше ведеться готівкою, а всі великі суми декларуються в офіційному секторі.

Аграрний бізнес

Устенко вбачає нові можливості для українського бізнесу та аграрної сфери в Україні у зв'язку з актуалізацією на міжнародному економічному рівні питання продовольчої безпеки. Проте, разом з тим, вбачає не лише позитив у короткостроковій перспективі, але й відзначає мінуси для довгострокової.

З одного боку, повинні були б розвиватися інші сектори економіки, у тому числі сектор послуг, наближаючи структуру нашої економіки до європейських країн,

– відмітив Устенко.

Плюси та мінуси розвитку сільськогосподарського сектору

Як мінус, радник наголошує на ймовірності, коли навпаки буде більш активний розвиток сільськогосподарського сектору. В наслідок чого може розвинутися український варіант "голландської хвороби".

Тільки якщо в класичній "голландській хворобі" була переконцентрація інвестиційного ресурсу в енергосектор, то в нашому випадку це може відбуватися в аграрній галузі,

– коментує Устенко.