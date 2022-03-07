Європа свідомо звільнила від санкцій енергоносії з Росії, – Шольц

Поки в США обговорюють нафтове ембарго щодо Росії, в Європі продовжують активно закуповувати енергоносії з країни-агресора.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснює, що це важливо для повсякденного життя країни. Адже наразі Німеччина не може налагодити альтернативні шляхи постачання енергоресурсів.

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Наразі немає іншого способу забезпечити постачання енергії… Європа свідомо звільнила поставки енергоносіїв з Росії від санкцій,

– сказав Шольц.

Водночас канцлер підкреслив, що Німеччина та інші країни ЄС працюють над пошуком альтернатив російській енергетиці. Але це не відбувається за одну ніч, поясний Шольц. Тому Європа поки що продовжує працювати з російськими компаніями.

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