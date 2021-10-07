Рекордні ціни на газ

Через захмарні ціни на газ деякі підприємства вимушені закриватись, оскільки вони стають занадто дорогими для роботи. "З наближенням зими, коли європейці починають вмикати обігрівачі, криза посилиться, що змушує керівників приймати жорсткі рішення", – зауважують аналітики видання Bloomberg.

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Скорочення обсягів виробництва

Німецький виробник аміаку SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявив 5 жовтня, що скоротить видобуток на 20%, щоб компенсувати зростання цін на газ. Прикметно, компанія щорічно спалює 640 гігават-годин природного газу. Виконавчий директор компанії Петр Сінгр вважає, що зважаючи на ціни на ринку виробляти аміак – не прибутково.

Немає сенсу виробляти аміак за такого рівня цін. Якщо уряд не вживе заходів, неминуча повна зупинка виробництва,

– розповідає Петр Сінгр.

Австрійська компанія Borealis AG і норвезька хімічна компанія Yara International ASA також скоротили обсяги виробництва.

Чим довше триватиме криза, тим більша ймовірність тотального дефіциту пропозиції на енергоресурси, підкреслюють у виданні Bloomberg.

Стрімкий ріст цін на газ у Європі: коротко

28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.

29 вересня ціна ресурсу сягнула 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу. А вже наступного дня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів.

Протягом вересня – початку жовтня ціна на газ на європейських хабах підіймалась до рекордних показників чи не щодня.

6 жовтня ціна газу зросла лише за ранок в межах 40% й впритул наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів газу.

Зупинку заводів у Великій Британії

У вересні виробник добрив CF Industries Holding зупинив роботу на двох заводах у Великій Британії. Причиною стали високі ціни на газ. Також чотири енергетичні компанії у Великій Британії нещодавно оголосили себе банкрутами на тлі ситуації з високими цінами на газ та дефіцитом палива. Детальніше про це, читайте тут.

Нагадаємо, що у Великій Британії також вже тривалий час спостерігається гострий дефіцит палива, а полички в супермаркетах порожні через брак водіїв.

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Загроза для відновлення Економіки

6 жовтня керівник ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявив, що ціновий шок, який нині спостерігається не можна недооцінювати.

Якщо його не контролювати, це ризикує поставити під загрозу відновлення Європи,

– вважає Кадрі Сімон.

Також у ЄС додали, що окреслять заходи, включаючи скорочення податків та державну допомогу, які уряди можуть використати для допомоги.

Зверніть увагу! У Китаї нині теж спостерігається енергетична криза, однак вона пов'язана з дещо іншими факторами: нестачею електроенергії та введення певних квот для підприємств та бажанням уряду продемонструвати "зелений курс" Пекіну перед зимовою Олімпіадою-2022. Детальніше про це, розповідаємо тут.